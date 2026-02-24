Al menos 14 personas mueren por inundaciones en Brasil; cientos más son evacuadas

Compartir en:









Las lluvias torrenciales comenzaron el lunes y se extendieron rápidamente a la cercana ciudad de Uba, lo que obligó a al menos 440 residentes a evacuar sus viviendas.

En un video compartido en redes sociales por el cuerpo de bomberos del estado de Minas Gerais, donde se ubican ambas ciudades, aparecen calles inundadas en Juiz de Fora, donde un río local se desvió de su cauce.

Las autoridades advirtieron a los residentes que se mantengan alejados de zonas que podrían ser propensas a deslizamientos de lodo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP