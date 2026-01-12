americateve

Al menos 11 personas mueren en un accidente en una ruta en la Amazonía de Bolivia

LA PAZ (AP) — Al menos 11 personas, en su mayoría miembros de una familia, fallecieron y otras tres resultaron heridas el lunes después de que el micro en el que viajaban chocó con un árbol en una carretera en la frontera entre Bolivia y Brasil, según el informe preliminar de la policía boliviana.

“Aparentemente el conductor sería menor de edad… que perdió el control del vehículo y chocó con un árbol”, dijo el director de Tránsito, Martín Arequipa, a los medios de comunicación.

La policía investiga el accidente y no descarta que haya habido exceso de velocidad.

En Bolivia, son comunes los accidentes en localidades rurales por el mal estado de las carreteras, el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los conductores y la falta de conocimiento de la ruta. La tasa de accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes en 2024 fue de 161,1, superior a la de otros países como Colombia o Ecuador, según la Comunidad Andina.

El accidente del lunes se produjo en la localidad amazónica de Puerto Quijarro, que es fronteriza con Brasil. El pequeño autobús retornaba a la ciudad vecina de Puerto Suárez después que los pasajeros asistieron a un cumpleaños.

“En el interior del vehículo existían bebidas alcohólicas”, reportó Arequipa, que indicó que se le hará una prueba de alcoholemia al conductor.

En tanto, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

FUENTE: AP

