Al-Attiyah y Brabec dominan penúltima etapa y se acercan a victorias en el Rally Dakar

Ambos ganaron la 12ª y penúltima etapa de 311 kilómetros entre Al Henakiyah y Yanbu, el punto de partida del rally en la costa del Mar Rojo hace dos semanas.

La segunda victoria de etapa para ambos en este Dakar les dejó en la cima de la clasificación general —ampliados en el caso de Al-Attiyah— que son lo suficientemente cómodo como para asegurar un sexto título de autos para Al-Attiyah y una tercera corona de motos para Brabec, salvo contratiempos importantes.

El Dacia de Al-Attiyah tenía una ventaja de 15 minutos sobre el Ford de Nani Roma y la Honda de Brabec tenía más de tres minutos de ventaja sobre la KTM del argentina Luciano Benavides con miras a la 13ª y última etapa el sábado, una carrera de 108 kilómetros fuera de Yanbu.

Al-Attiyah no tuvo que arriesgar nada el viernes. Comenzó con una ventaja general de más de ocho minutos y la mejoró en los primeros 100 kilómetros a más de diez minutos. La magistral victoria de etapa fue la 50ª de su carrera, igualando el récord de autos con Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel.

Roma comenzó 11º en la etapa y por delante de Al-Attiyah, y Romain Dumas esperó 30 minutos al español para apoyarlo, pero Roma no pudo capitalizar. Quedó octavo detrás de Al-Attiyah, pero después de la etapa Dumas le dio a Roma su unidad de eje delantero para que pudiera llegar al vivac sin penalización.

El Ford de Mitch Guthrie fue segundo, a un minuto de distancia. El Ford de Mattias Ekström fue tercero, abriendo el camino de principio a fin y superando al Dacia de Sébastien Loeb en la clasificación general para obtener el tercer lugar por 29 segundos.

Apuesta de Brabec da sus frutos

Brabec transformó un déficit de 23 segundos respecto al líder nocturno Benavides en una ventaja general decisiva de 3 minutos y 20 segundos.

Brabec gestó la estrategia el jueves. Buscó comenzar la especial desde el sexto lugar el viernes, dos posiciones detrás de Benavides, con el beneficio de medir su progreso relativo y seguir las huellas sin tener que navegar.

Eliminó la ventaja nocturna de Benavides en los primeros 80 kilómetros. Benavides eligió alcanzar a los líderes de la etapa y tomó el relevo marcando el paso después de unos 120 kilómetros y acumuló bonificaciones de tiempo. Pero el esfuerzo por despejar el camino y reducir la velocidad para mantenerse en la pista jugó a favor de Brabec.

Brabec debería añadir este Dakar a sus victorias anteriores en 2020 y 2024 y convertirse en el séptimo hombre en ganar al menos tres coronas de motos. El récord es de seis por Peterhansel de 1991-98 cuando la carrera estaba en África.

Benavides todavía creía que podía ganar. Su hermano Kevin Benavides lo hizo en 2023, pero estaba detrás de Toby Price por solo 12 segundos.

"Mantenemos la esperanza viva hasta el último kilómetro", dijo Luciano. "Va a ser difícil, seguro."

Brabec saborea la victoria.

"Mañana se supone que será 'fácil', dicen, y si abro y hago un buen trabajo debería obtener un minuto y medio en bonificación de tiempo", dijo. “Veremos”.

