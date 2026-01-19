Akor Adams anota doblete tardío y salva al Sevilla de su quinta derrota consecutiva

Compartir en:









El Sevilla llegó al partido sin haber marcado en sus últimos cuatro encuentros, y la presión sobre el entrenador argentino Matías Almeyda estaba aumentando.

El partido rápidamente pareció escaparse cuando el Elche tomó la delantera después de 14 minutos, con Aleix Febas disparando un tiro bajo al rincón inferior para su segundo gol de la temporada.

Germán Valera hizo el 2-0 al inicio de la segunda mitad cuando remató un disparo bajo a través de un mar de piernas después de que el balón fuera despejado de un tiro de esquina.

Pero Adams devolvió a su equipo al partido a 15 minutos del final cuando mostró rápidos reflejos para empujar el balón desde cerca después de que el balón rebotara en el poste.

Recién llegado de la Copa Africana de Naciones, el internacional nigeriano aseguró el empate dos minutos en el tiempo de descuento cuando ejecutó un penalti perfecto.

El Sevilla también había estrellado dos tiros en el poste. El resultado lo deja en el puesto 14 con 21 puntos.

