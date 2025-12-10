americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

A'ja Wilson gana el premio AP a la Deportista Femenina del Año tras su histórico 4to MVP de la WNBA

A'ja Wilson se destacó nuevamente en la WNBA en 2025, ganando un cuarto MVP sin precedentes mientras sus Las Vegas Aces lograron un tercer campeonato en cuatro temporadas.

ARCHIVO - La jugadora de Las Vegas Aces Aja Wilson, en el centro a la derecha sostiene su trofeo a la Jugadora Más Valiosa tras el cuarto juego de las finales de la WNBA contra las Mercury de Phoenix, el viernes 10 de octubre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri, Archivo)
ARCHIVO - La jugadora de Las Vegas Aces A'ja Wilson, en el centro a la derecha sostiene su trofeo a la Jugadora Más Valiosa tras el cuarto juego de las finales de la WNBA contra las Mercury de Phoenix, el viernes 10 de octubre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri, Archivo) AP

Por eso, el miércoles fue reconocida como la Deportista Femenina del Año por The Associated Press por primera vez en su carrera. Es el segundo año consecutivo que una jugadora de baloncesto gana el premio, después de que Caitlin Clark fuera homenajeada en 2024.

"Es un honor cuando piensas en el grupo de mujeres que han ganado antes", afirmó Wilson en una entrevista telefónica. "Solo tener mi nombre como parte de eso, es una bendición".

Wilson es apenas la quinta jugadora de baloncesto en ser reconocida como la Deportista Femenina del Año desde que se presentó por primera vez en 1931, tras Sheryl Swoopes (1993), Rebecca Lobo (1995), Candace Parker (2008, 2021) y Clark.

Un grupo de 47 periodistas deportivos de AP y sus miembros votaron. Wilson recibió 17 votos, la estrella del tenis Aryna Sabalenka fue segunda con nueve y Paige Bueckers fue tercera con cinco.

"Las cosas que ha hecho en la cancha nunca se han hecho. Para mí, ella está en una categoría propia", comentó la entrenadora de las Aces, Becky Hammon, sobre Wilson. "La gente siempre pregunta quién está en tu monte Rushmore. Yo digo que ella está en el Everest, no hay nadie allá arriba con ella".

Shohei Ohtani ganó el martes el premio al Atleta Masculino del Año de AP por cuarta vez.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacados del día

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter