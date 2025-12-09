A.J. Hinch domina el arte de esquivar preguntas sobre Tarik Skubal

A.J. Hinch, manager de los Tigres de Detroit, habla en conferencia de prensa durante las reuniones de invierno de las Grandes Ligas el martes 9 de diciembre del 2025. (AP Foto/John Raoux) AP

El manager de los Tigres de Detroit no tiene interés en discutir la posibilidad de perder a su as, Tarik Skubal, este invierno.

En cambio, Hinch quiere hablar sobre la oportunidad de Skubal de perseguir otro Premio Cy Young.

“Rara vez tienes la oportunidad de prepararte para un triplete en el Cy Young”, afirmó el martes Hinch. “Él está concentrado en lo que está haciendo en su casa. Yo estoy concentrado en esperar que lance para nosotros. Si eso cambia, recibiré una llamada y reaccionaremos en consecuencia. Pero no estoy enfocado en eso”.

Skubal, de 29 años, iniciará el último año de su contrato y los Tigres no han descartado la posibilidad de un intercambio. Su agente, Scott Boras, dijo que está abierto a escuchar ofertas de extensión de Detroit, pero también pintó un panorama sombrío del club sin su as.

“Él es verdaderamente un Tigre dientes de sable”, comentó Boras. “Cuando miras la cola del Tigre sin Skoob, son una máquina de misterio”.

Es una dura realidad para una franquicia que no ha declarado a ningún jugador intocable este invierno.

El desempeño de Skubal explica por qué su futuro está acaparando la atención. En 2025, tuvo un récord de 13–6 con una efectividad de 2.21, líder en la liga, ponchó a 241 y registró un WHIP de 0.89 en 195 1/tres entradas.

En seis temporadas en las Grandes Ligas, el dos veces All-Star tiene un récord de 54–37 con una efectividad de 3.08 y 889 ponches en 766 2/3 entradas. Su dominio en métricas tradicionales y avanzadas lo ha convertido en uno de los lanzadores más codiciados.

Hinch dijo que ha visto a Skubal crecer en ese papel y aceptar el escrutinio que viene con la grandeza.

“Hay tanta presión sobre él, tantas expectativas, tantos estándares altos. Y él prospera en eso”, expresó Hinch. “Eso es lo que mejor hace Tarik, además de sacar a los bateadores: prepararse para sacar a los bateadores”.

Hinch no tiene deseos de imaginar una rotación sin él.

“La razón por la que todo esto es un tema tan grande es porque tenemos al mejor lanzador del béisbol”, manifestó Hinch. “Y me encanta que sea un Tigre”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP