Águilas de Mexicali, primer semifinalista en Liga Mexicana del Pacífico

Alex Mejía conectó un jonrón de dos carreras y Wynton Bernard bateó de 4-2 con un doble y una remolcada para encabezar el ataque de las Águilas, que buscan su primer título desde 2017.

En Guasave, Ricardo Valenzuela bateó de 3-2 con dos producidas, Arístides Aquino remolcó dos más con un doble y José Manuel Orozco sacudió un jonrón solitario en la victoria de los Jaguares de Nayarit por 6-2 sobre los Algodoneros, para evitar la barrida en su choque de postemporada.

En Los Mochis, Rodolfo Amador bateó de 2-2 con dos cuadrangulares y seis carreras remolcadas para guiar a los Cañeros a una victoria por 8-4 sobre los Tomateros de Culiacán, con la que tomaron ventaja de 3-1 en la serie.

En Jalisco, los Charros desplegaron una ofensiva de 14 imparables para avasallar 12-3 a los Naranjeros de Hermosillo e igualar su eliminatoria 2-2. Michael Wielansky bateó de 4-3 con dos jonrones solitarios y tres carreras anotadas, mientras que Julián Ornelas se fue de 3-3 con dos cuadrangulares, cuatro remolcadas y otras antas anotadas para los ganadores.

Toros vencen al Escogido y empatan la cima del round robin en Dominicana Los Toros del Este doblegaron 3-1 a los Leones del Escogido en el único encuentro de la jornada y empatan con ellos en el liderato de la ronda semifinal de todos contra todos que define a los finalistas de la Liga Dominicana de Béisbol.

Eloy Jiménez empujó una carrera con un sencillo y Jeimer Candelario añadió dos más con otro imparable en un ataque decisivo de tres anotaciones en el tercer inning.

En San Francisco de Macorís, el duelo programado entre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao fue pospuesto por mal tiempo. Toros del Este y Leones del Escogido comparten la cima con récord de 6-2, seguidos por las Águilas Cibaeñas (3-4) y los Gigantes del Cibao (0-7). FUENTE: AP