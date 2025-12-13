Águilas frenan racha de Naranjeros en México

Reyes (6-2, 2.35 de efectividad) lanzó seis episodios en blanco, permitiendo apenas cinco imparables para apuntarse la victoria, al imponerse en un duelo de pitcheo a Wilmer Ríos, quien cargó con la derrota pese a permitir solo dos carreras en siete entradas.

Phillip Evans destacó a la ofensiva con un doble productor de una carrera.

En Mazatlán, Aarón Zabala bateó de 4-2 con un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas, mientras que Jacob Rhinesmith añadió un jonrón solitario, para guiar a los Jaguares de Nayarit a una victoria por 10-4 sobre los Venados locales.

Como anfitriones, los Yaquis de Obregón derrotaron 7-2 a los Algodoneros de Guasave. Roberto Valenzuela se fue de 3-3 con un doble, un cuadrangular y tres carreras producidas; Sebastián Elizalde añadió un jonrón de dos carreras y Víctor Mendoza sacudió un cuadrangular solitario.

En Los Mochis, Bligh Madris bateó de 6-2 con un cuadrangular y cuatro carreras remolcadas, mientras que Tirso Ornelas produjo dos más, en la victoria de los Charros de Jalisco por 10-8 sobre los Cañeros de Los Mochis.

Los Tomateros de Culiacán hilaron su quinto triunfo, al imponerse en casa por 2-1 sobre el Tucson Baseball Team. Poncho Ruiz conectó un sencillo en la parte baja de la décima entrada para dejar en el terreno asus adversarios.

Leones respiran con triunfo y mandan a Gigantes al sótano en Dominicana

Los Leones del Escogido consiguieron una valiosa victoria en la lucha por un boleto a la postemporada, 6-4 sobre el Cibao, resultado que envió a los Gigantes al último lugar de la tabla de posiciones en la Liga Dominicana de Béisbol.

El Escogido fincó la victoria con un ataque de cuatro anotaciones en la primera entrada, en el que destacó Yamaico Navarro con un triple productor, antes de anotar gracias a un sencillo de José Marmolejos.

En Santiago de los Caballeros, Miguel Sanó impulsó una carrera con un doble y Rodolfo Castro añadió un sencillo remolcador de otra, para darles a las Estrellas Orientales un valioso triunfo por 3-2 sobre las Águilas Cibaeñas.

El duelo programado entre los Tigres del Licey y los Toros del Este en la Romana fue suspendido por lluvia.

Ponce le pega a Santurce y recorta distancias en Puerto Rico

Los Leones de Ponce superaron 4-3 a los Cangrejeros de Santurce, recortaron distancias y se colocaron a tan sólo dos juegos y medio del liderato en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Edwin Díaz remolcó dos anotaciones con un sencillo y Jacob Berry produjo dos más con otro imparable, ambos en la cuarta entrada, episodio en el que los Leones construyeron su victoria con un ataque de cuatro carreras.

En Mayagüez, el veterano de Grandes Ligas Eddie Rosario bateó de 4-2 con un doble y una carrera producida, mientras que Isan Díaz conectó un jonrón solitario, en la victoria de los Indios por 5-2 sobre los Criollos de Caguas.

Los Gigantes de Carolina se impusieron 5-4 a los Senadores en San Juan. Jonathan Rodríguez conectó un elevado de sacrificio para romper el empate en la parte alta de la novena entrada.

Salvador Pérez empuja 2 y Leones resisten ante Cardenales

El receptor de los Reales de Kansas City Salvador Pérez continuó su despertar ofensivo y fue clave en la victoria de los Leones del Caracas, que resistieron una feroz reacción de los Cardenales de Lara para imponerse por 7-6 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Pérez conectó un sencillo remolcador de dos carreras en el tercer episodio y, junto a Harold Castro, quien impulsó otras dos con un imparable en el sexto capítulo. Ambos ayudaron a los Leones a construir una ventaja de 7-1.

Los Cardenales reaccionaron con cuadrangulares de Luisángel Acuña y Yohendrick Pinango, pero se quedaron cortos y tuvieron que conformarse con una derrota por la mínima.

En Maracaibo, Ricardo Sánchez permitió apenas una carrera en seis sólidas entradas y los Navegantes del Magallanes vencieron 4-1 a las Águilas del Zulia. A la ofensiva destacaron Yasiel Puig, de 3-1 con una carrera producida, y José Gómez, de 3-1 con dos anotadas.

Los Caribes de Anzoátegui se impusieron 9-6 sobre los Tigres de Aragua en Puerto La Cruz. Diego Infante sacudió un jonrón de tres carreras para romper el empate en la parte baja del décimo episodio.

En Caracas, Carlos Pérez conectó un cuadrangular y produjo tres carreras, mientras que Moisés Gómez añadió un jonrón solitario, en el triunfo de los Bravos de Margarita por 4-2 sobre los Tiburones de La Guaira.

