Águilas Cibaeñas blanquean a Toros del Este en la Liga Dominicana de Béisbol

Parrish permitió apenas un imparable en cinco episodios en blanco para llevarse la victoria, mientras que a la ofensiva destacaron Corey Joyce, con un cuadrangular solitario, y Leody Taveras, con un triple remolcador.

En San Pedro de Macorís, Luis García aprovechó un lanzamiento descontrolado de Patrick Weiwel para descolgarse desde la tercera base con la carrera de la diferencia en la parte alta de la décima entrada, y los Gigantes del Cibao derrotaron por 8-7 a las Estrellas Orientales.

En Santo Domingo, Ronny Mauricio sacudió un cuadrangular de dos carreras en el fondo de la décima entrada para dejar en el terreno a los Leones del Escogido, y los Tigres del Licey escaparon con la victoria por 6-5.

Los Cangrejeros de Santurce barrieron este domingo a los Criollos de Caguas en una doble cartelera de juegos recortados a siete episodios, para afianzarse en el liderato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

En el primer juego de la tarde, Edwin Arroyo bateó de 5-2 con dos carreras producidas y Jack López se fue de 3-2 con un doble, tres anotadas y una remolcada, en el triunfo de Santurce por 9-3.

En el segundo encuentro, Roy Morales conectó un sencillo productor de dos anotaciones para coronar un ataque de tres carreras en el tercer capítulo, y los Cangrejeros se impusieron por 3-2.

En Ponce, los Gigantes de Carolina también lograron dos victorias en su doble cartelera frente a los Leones de Ponce.

En el primer duelo, Jonathan Rodríguez rompió un empate con un elevado de sacrificio en la parte alta del séptimo episodio, y los Gigantes se llevaron una apretada victoria por 4-3. Más tarde, Matt Givin lanzó siete potentes entradas en blanco de apenas tres imparables para guiar a Carolina a un cómodo triunfo por 6-0.

En San Juan, Senadores e Indios de Mayagüez dividieron triunfos.

En el primer juego, Alan Marrero remolcó una carrera con un doble y Narciso Crook añadió un sencillo productor, y los Senadores se impusieron por 3-1.

En el segundo, Martín Maldonado impulsó dos anotaciones con un doble en el cuarto episodio, y los Indios se desquitaron con una victoria por 2-1.

Cardenales se imponen a Águilas del Zulia en festival ofensivo

Los Cardenales de Lara atacaron con cuatro anotaciones en el fondo del octavo episodio para remontar y vencer por 13-10 a las Águilas del Zulia, en un juego lleno de ofensiva dentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Luisángel Acuña bateó de 4-2 con un cuadrangular y cuatro carreras remolcadas, mientras que Danry Vázquez se fue de 5-2 con un jonrón y también cuatro empujadas para encabezar la poderosa ofensiva de Lara.

En Maracay, Lorenzo Cedrola bateó de 5-3 con un triple y dos producidas, y Alberth Martínez conectó de 5-3 con una anotada y una remolcada, para guiar a los Tigres de Aragua a un triunfo por 7-5 sobre los Tiburones de La Guaira.

En Porlamar, Víctor Bericoto bateó de 3-2 con dos carreras producidas para liderar la victoria de los Leones del Caracas por 5-2 sobre los Bravos de Margarita.

En Puerto La Cruz, el duelo programado entre los Navegantes del Magallanes y los Caribes de Anzoátegui fue suspendido por mal tiempo.

Yaquis frenan racha ganadora de Tomateros en la LMP

Los Yaquis de Ciudad Obregón evitaron la barrida en la serie de tres encuentros al derrotar este domingo por 5-2 a los Tomateros de Culiacán, quienes vieron cortada su racha de seis victorias consecutivas en la Liga Mexicana del Pacífico.

Sebastián Elizalde remolcó dos carreras con un doble y Juan Carlos Gamboa se fue de 4-2 con un doble y una producida, para encabezar el ataque ganador.

En Hermosillo, TT Bowens bateó de 4-1 con un cuadrangular y dos remolcadas para liderar el triunfo de los Naranjeros por 5-3 sobre los Charros de Jalisco.

En Los Mochis, Aaron Lugo conectó un sencillo productor de dos carreras en el fondo del octavo episodio para remontar, y los Cañeros derrotaron por 4-3 al Tucson Baseball Team.

En Nayarit, David Reyes lanzó cinco entradas de apenas una carrera y Yadir Drake bateó de 4-2 con un doble y una producida, en la victoria de las Águilas de Mexicali por 3-1 sobre los Jaguares de Nayarit.

En Mazatlán, un error del tercera base Carlos Arellano tras un toque de sacrificio permitió que Leo Germán anotara desde la segunda base la carrera de la victoria en el fondo del décimo episodio, y los Venados dejaron en el terreno a los Algodoneros de Guasave con un triunfo por 7-6.

