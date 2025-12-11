Águilas Cibaeñas aseguran el 1er lugar para postemporada en Dominicana

Jorge Tavárez lanzó cinco entradas de apenas dos imparables para llevarse la victoria, mientras que Corey Joyce destacó con un doble remolcador de dos anotaciones.

Ezequiel Durán también brilló a la ofensiva, al irse de 4-2 con dos carreras producidas.

En Santo Domingo, Albert Abreu trabajó seis entradas en blanco, durante las que toleró apenas tres imparables y cinco ponches, para que los Tigres del Licey superaran 1-0 a los Gigantes del Cibao.

Mel Rojas Jr. aprovechó un wild pitch de Steven Moyers para anotar la única carrera del encuentro en la quinta entrada.

Los Cangrejeros de Santurce superaron 3-2 a los Leones de Ponce para sumar su quinta victoria consecutiva y consolidarse como líderes en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Adrian Del Castillo impulsó dos carreras con un doble en la primera entrada, mientras que Joheshwy Fargas añadió un elevado de sacrificio en la segunda, suficiente para sostener la ofensiva de los ganadores.

En Carolina, R.J. Martínez lanzó seis entradas en blanco, de tan sólo dos hits, mientras que Abimelec Ortíz conectó un jonrón de tres carreras y Jan Hernández produjo dos más con un sencillo, en la victoria de los Gigantes de Carolina por 9-0 sobre los Indios de Mayagüez.

Los Criollos de Caguas ganaron en casa, 4-2 a los Senadores de San Juan. Luis Vázquez rompió un empate con un elevado de sacrificio en la sexta entrada, y Nelson Velázquez se robó el plato en la jugada siguiente.

Águilas vencen a Leones y a un apagado Salvador Pérez

Las Águilas del Zulia superaron 2-1 a los Leones del Caracas, últimos en la Liga Venezolana de Béisbol, que se alejan cada vez más de la postemporada, mientras su figura, Salvador Pérez, continúa sin repuntar con el madero.

Eduardo Torrealba conectó un jonrón solitario e Isaías Tejeda remolcó una carrera con un roletazo por el Zulia. Por los Leones, Salvador Pérez se fue de 3-0 y dejó cinco corredores en base —en la temporada batea apenas .150 con un cuadrangular y tres carreras impulsadas.

En Puerto La Cruz, Ildemaro Vargas se fue de 6-4 con dos jonrones y cuatro impulsadas, mientras que Yonny Hernández bateó de 4-2 con doble y cinco producidas en la victoria de los Cardenales de Lara por 15-10 sobre los Caribes de Anzoátegui.

Los Tigres de Aragua derrotaron 8-5 a los Bravos de Margarita en Porlamar. Lorenzo Cedrola bateó de 3-2 con un cuadrangular y tres impulsadas, y Leobaldo Piña terminó de 5-3 con un doble, una anotada y una remolcada.

FUENTE: AP