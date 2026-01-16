Águilas Cibaeñas alcanzan a Toros y habrá cierre dramático en Round Robin dominicano

El cubano Odrisamer Despaigne lanzó cinco entradas de dos carreras para llevarse el triunfo. El relevo de las Águilas silenció a los Toros durante cuatro innings, para llevarse la victoria cuando resta sólo un juego en la ronda semifinal.

En la ofensiva, destacaron Geraldo Perdomo, de 4-2 con dos carreras impulsadas, y Jerar Encarnación, de 4-2 con una remolcada.

En Santo Domingo, los ya clasificados Leones del Escogido vencieron 7-4 a los Gigantes del Cibao, con lo que se cercioraron de terminar en el primer puesto de la ronda. Erick González conectó de 4-1 con un doble y dos impulsadas, y Yamaico Navarro de 3-2 con un jonrón solitario.

Los Leones lideran con 12-5, seguidos por Águilas y Toros (10-7), mientras los Gigantes quedaron eliminados (2-15). En la última fecha, Águilas se enfrentarán a los Leones, y Toros a los Gigantes.

Un ramillete de seis carreras en la séptima entrada catapultó a los Cangrejeros de Santurce a un triunfo de 8-4 sobre los Leones de Ponce, en la continuación de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Con la victoria, Santurce extendió su dominio en la serie a 4-0 y quedó a un paso de coronarse campeón, con la posibilidad de asegurar el campeonato el domingo.

El triunfo fue para el abridor Daryl Thompson (1-0), quien permitió una carrera en cinco entradas, con cuatro hits, cuatro ponches y dos boletos. La derrota fue para Brady Tedesco (0-1), que concedió siete carreras en cinco entradas y un tercio.

Los Cangrejeros tomaron la delantera en el sexto inning con un doble de Yohandy Morales, seguido por otro de Nelson Velázquez, y aprovecharon un error del lanzador para anotar dos carreras. La séptima entrada definió el partido: tras llenar las bases sin outs, Santurce fabricó seis carreras, incluyendo dobles de Juan Centeno y Brian Navarreto, para colocar la pizarra 8-1.

Ponce respondió con un doble de Jesmuel Valentín para dos anotaciones y un sencillo de Will Simoneit que produjo la cuarta carrera, pero nunca logró acercarse lo suficiente.

Bravos blanquean a Navegantes y aprietan la pelea en Venezuela

Los Bravos de Margarita contaron con una sólida salida de Félix Doubront para blanquear 4-0 a los Navegantes del Magallanes, alcanzar su tercera victoria y colocarse a dos juegos de la zona de clasificación en la ronda de todos contra todos de la Liga Venezolana de Béisbol.

Doubront completó cinco entradas en blanco, permitiendo apenas cuatro imparables. En la ofensiva, se destacaron José Nanches, con un jonrón de tres carreras, y Wilson García, con un sencillo que produjo otra anotación.

En Puerto La Cruz, Andrés Chaparro bateó de 5-3 con un jonrón y dos impulsadas, José Pirela conectó de 5-2 con un cuadrangular y dos remolcadas y Brainer Bonaci pegó otro jonrón solitario, para llevar a las Águilas del Zulia a una victoria 8-5 sobre los Caribes de Anzoátegui.

Con estos resultados, los Cardenales de Lara lideran el Round Robin con 6-2, seguidos por Caribes (5-4), Águilas (5-4), Navegantes (3-6) y Bravos (3-6).

