Agricultores y ganaderos europeos protestan en Bruselas contra un acuerdo comercial con Mercosur

BRUSELAS (AP) — Agricultores y ganaderos en camiones bloquearon carreteras y utilizaron pirotecnia en Bruselas durante una cumbre de líderes de la Unión Europea, lo que llevó a la policía a responder con gases lacrimógenos y cañones de agua mientras los manifestantes protestaban contra un acuerdo de libre comercio con naciones sudamericanas.

Los productores europeos temen que el acuerdo afecte a sus medios de vida, y hay una preocupación política más amplia a que también pueda impulsar el apoyo a la ultraderecha.

También se esperaba que miles de ganaderos y agricultores asistieran a marchas paralelas de sindicatos agrarios que convergerían en la plaza de Luxemburgo, a un tiro de piedra del Parlamento Europeo y el edificio Europa donde se reunían los líderes de los 27 miembros de a UE. Tenían previsto abordar posibles enmiendas al pacto comercial o un retraso en la firma del documento.

La agenda de la cumbre también incluía una propuesta para confiscar activos rusos y dedicarlos a Ucrania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

