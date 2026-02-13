americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Agricultores griegos furiosos llegan al Parlamento con tractores en protesta nocturna

ATENAS (AP) — Miles de agricultores furiosos de toda Grecia convergieron en el centro de Atenas el viernes, conduciendo tractores hasta el Parlamento con las bocinas sonando, para una concentración nocturna para protestar por lo que califican del fracaso del gobierno de abordar problemas que amenazan su capacidad de producir cultivos.

La protesta de agricultores frente al parlamento en Atenas el 13 de febrero del 2026. (AP foto/Petros Giannakouris)
La protesta de agricultores frente al parlamento en Atenas el 13 de febrero del 2026. (AP foto/Petros Giannakouris) AP

La policía bloqueó calles céntricas de la capital griega y acompañó la caravana de tractores por el centro de la ciudad mientras avanzaba hacia la céntrica plaza Síntagma, frente al edificio del Parlamento, el tradicional punto neurálgico de las protestas en Grecia.

Los agricultores llevan meses protestando por los altos costos de producción, los bajos precios de sus productos y los retrasos en el pago de subsidios respaldados por la Unión Europea.

Los retrasos en los pagos se produjeron mientras las autoridades revisaban todas las solicitudes tras revelaciones de presuntas reclamaciones fraudulentas generalizadas de subsidios agrícolas de la Unión Europea. Los manifestantes sostienen que los retrasos equivalen a un castigo colectivo, dejando a los agricultores honestos endeudados e incapaces de sembrar sus campos para la próxima temporada.

Los criadores de ganado, que han visto sus rebaños diezmados por sacrificios masivos debido a un brote de viruela ovina y caprina, se han sumado a las protestas, que comenzaron en noviembre.

Tras semanas de bloqueos con tractores a lo largo de importantes autopistas y pasos fronterizos que provocaron caos en el tráfico y el transporte, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis se reunió con representantes de los agricultores el mes pasado. El gobierno hizo una serie de concesiones, entre ellas devoluciones de impuestos al combustible y tarifas eléctricas más baratas.

Pero, aunque los agricultores desmantelaron sus bloqueos, afirman que el gobierno no abordó muchos de sus problemas.

“Nuestra lucha continúa, porque no se satisfacieron nuestras demandas básicas”, declaró Rizos Maroudas, jefe de un sindicato de agricultores de la región griega central de Larissa, a la televisión estatal griega ERT el viernes, y añadió que las importaciones baratas estaban socavando los productos griegos.

El gobierno, señaló, tiene la capacidad financiera para resolver los problemas de la comunidad agrícola, “pero no tiene la voluntad política de hacerlo”.

A principios del mes pasado, los agricultores intensificaron sus protestas con un bloqueo de 48 horas de importantes autopistas, estaciones de peaje y enlaces viales por los altos costos de producción y el acuerdo comercial de la Unión Europea con naciones sudamericanas. El acuerdo Unión Europea-Mercosur busca eliminar de forma progresiva los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques.

Los manifestantes del viernes han prometido pasar la noche en la concentración, permaneciendo fuera del Parlamento hasta el sábado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter