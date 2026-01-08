americateve

Agricultores bloquean carreteras en Grecia en protesta por costos crecientes y acuerdo UE-Mercosur

KASTRO, Grecia (AP) — Agricultores y ganaderos en Grecia intensificaron sus protestas a nivel nacional el jueves, lanzando un bloqueo de 48 horas de las principales autopistas, cruces y estaciones de peaje debido al aumento de los costos de producción y un controvertido acuerdo comercial de la Unión Europea con naciones sudamericanas.

Agricultores y ganaderos bloquean el puente Chalkida con tractores durante una protesta por demoras en el pago de subsidios agrícolas de la Unión Europea, en la isla de Evia, Grecia, el jueves 8 de enero de 2026. (AP Foto/Thanassis Stavrakis)
Agricultores y ganaderos bloquean el puente Chalkida con tractores durante una protesta por demoras en el pago de subsidios agrícolas de la Unión Europea, en la isla de Evia, Grecia, el jueves 8 de enero de 2026. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) AP

Hileras de tractores llenaron rutas clave en todo el país, deteniendo todo el tráfico excepto los vehículos de emergencia. La policía dirigió el tráfico a rutas secundarias cuando fue posible y no intervino para contrarrestar los bloqueos.

Sin embargo, el gobierno conservador del país ha advertido que no tolerará bloqueos más prolongados.

La principal autopista del país que conecta Atenas con la ciudad norteña de Salónica fue cerrada en ambas direcciones en varios puntos, mientras los productores exigían un mayor apoyo estatal y el rechazo al acuerdo UE-Mercosur.

“Hemos llegado al límite. Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario para apoyar a nuestras familias. Nos han llevado a la desesperación”, dijo Yiannis Baritas, un agricultor de col y padre de cinco hijos, en un bloqueo en el sur de Grecia.

Las protestas, que comenzaron en noviembre, se centraron inicialmente en el aumento de los costos de producción, agravados por una serie de crisis: un escándalo de fraude de subsidios que retrasó pagos legítimos y un brote de viruela ovina y caprina.

El gobierno anunció el miércoles concesiones tardías para intentar frenar las últimas protestas, incluyendo tarifas de electricidad más baratas para los agricultores y reembolsos de impuestos sobre el combustible.

El acuerdo comercial propuesto con Mercosur crearía una vasta zona de libre comercio entre Europa y naciones sudamericanas como Brasil y Argentina. Los agricultores europeos temen que inundaría el mercado con importaciones más baratas, lo que ha provocado protestas en otros países de la UE también, incluyendo en Francia el jueves.

“Si este acuerdo se lleva a cabo, la agricultura griega está acabada”, dijo Vangelis Roubis, un organizador de la protesta, a The Associated Press a las afueras de la ciudad sureña de Halkida.

"Grecia depende de la agricultura y el turismo. No tenemos industria pesada como Alemania o Francia. Los costos de producción aquí son un 300% más altos que en América Latina", indicó.

Roubis puso las papas como ejemplo: los agricultores griegos necesitan de 35 a 40 centavos por kilogramo para cubrir costos, en comparación con aproximadamente 10 centavos en Brasil.

“Queremos que Grecia se una al bloque de naciones de la UE que rechaza este acuerdo”, añadió.

___

Kantouris informó desde Malgara, Grecia. Thanassis Stavrakis y Lefteris Piratakis en Kastro, Grecia, contribuyeron.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

