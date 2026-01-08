americateve

Agentes federales de inmigración disparan y hieren a 2 personas en Portland, según las autoridades

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Agentes federales de inmigración dispararon contra dos personas que resultaron heridas el jueves en Portland, Oregon, informaron las autoridades.

La oficina del FBI en Portland anunció que investiga un "tiroteo relacionado con un agente" que ocurrió alrededor de las 2:15 de la tarde, "involucrando a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el que dos individuos resultaron heridos".

La Oficina de Policía de Portland señaló que sus agentes respondieron a los reportes y encontraron a un hombre y una mujer con aparentes heridas de bala. Fueron trasladados a un hospital y se desconoce su estado.

Las agencias del Departamento de Seguridad Nacional incluyen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) y a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

