Agentes federales de inmigración disparan y hieren a 2 personas en Portland, según las autoridades

La oficina del FBI en Portland anunció que investiga un "tiroteo relacionado con un agente" que ocurrió alrededor de las 2:15 de la tarde, "involucrando a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el que dos individuos resultaron heridos".

La Oficina de Policía de Portland señaló que sus agentes respondieron a los reportes y encontraron a un hombre y una mujer con aparentes heridas de bala. Fueron trasladados a un hospital y se desconoce su estado.

Las agencias del Departamento de Seguridad Nacional incluyen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) y a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP