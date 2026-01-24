Agentes federales disparan a otra persona en Minneapolis durante redada migratoria, dice gobernador

Compartir en:









Walz, un demócrata, expresó el sábado en una publicación en redes sociales que había estado en contacto con la Casa Blanca después del tiroteo. Hizo un llamado al presidente Donald Trump para que ponga fin al operativo en su estado. Los detalles en torno al tiroteo no estaban claros.

El viernes, miles de manifestantes protestaron contra las masivas detenciones de inmigrantes, llenaron las calles de la ciudad en un clima gélido, pidiendo que las fuerzas federales se retiren.

Los manifestantes se han reunido diariamente en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, cuando Renee Good, una madre de 37 años con tres hijos, fue asesinada a tiros por un oficial de Inmigración y Control de Aduanas. Los agentes se han enfrentado repetidamente con miembros de la comunidad y activistas que siguen sus movimientos.

