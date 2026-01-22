americateve

Agentes federales detienen a menor de 5 años al que usaron como “carnada”, dice funcionaria escolar

Un niño de cinco años que volvía del preescolar en Minnesota fue trasladado por agentes federales junto con su padre a un centro de detención en Texas, dijeron autoridades escolares y el abogado de la familia, convirtiéndolo en el cuarto estudiante de su suburbio de Minneapolis en ser detenido por agentes de inmigración en las últimas semanas.

Agentes federales montan guardia, el miércoles 21 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Angelina Katsanis)
Agentes federales montan guardia, el miércoles 21 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Angelina Katsanis) AP

El martes por la tarde, varios agentes federales sacaron a Liam Conejo Ramos de un auto en marcha mientras estaba en el camino de entrada de la casa familiar, dijo el miércoles en una conferencia de prensa la superintendente de Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik. Los agentes luego le dijeron que llamara a la puerta de su casa para ver si había otras personas adentro, “usando esencialmente a un niño de cinco años como carnada”, afirmó.

Stenvik dijo que la familia tiene un proceso de asilo activo y no ha recibido una orden de salir del país.

“¿Por qué detener a un niño de cinco años?” preguntó. “No pueden decirme que este niño va a ser clasificado como un criminal violento.”

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que “El ICE NO tenía como objetivo a un niño.”

Afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevaba a cabo una operación para arrestar al padre del niño, Adrian Alexander Conejo Arias, quien, según McLaughlin, es originario de Ecuador y está en Estados Unidos ilegalmente. El hombre huyó a pie, “abandonando a su hijo”, afirmó.

“Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes del ICE permaneció con el niño mientras los otros agentes aprehendían a Conejo Arias”, dijo McLaughlin, y agregó que a los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos o de que estos sean colocados con una persona de su elección.

Stenvik dijo que otro adulto que vive en la casa estaba afuera cuando el padre y el hijo fueron detenidos, pero los agentes no dejaron a Liam con esa persona. Hasta el jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no había respondido a un correo electrónico en el que se le pregunta si Conejo Arias había solicitado mantener a su hijo con él.

Liam y su padre estaban retenidos en una celda familiar en Texas, dijo Marc Prokosch, el abogado de la familia, durante la conferencia de prensa.

“Cada paso de su proceso de inmigración ha consistido en hacer lo que se les ha pedido”, dijo Prokosch sobre la solicitud de asilo de la familia. “Así que esto es solo crueldad.”

Minnesota se ha convertido en un foco importante de las redadas de inmigración emprendidas por agencias encabezadas por el DHS. Greg Bovino, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que ha sido la cara de las operaciones en Minneapolis y otras ciudades, dijo que 3.000 “de algunos de los delincuentes más peligrosos” han sido arrestados en Minnesota en las últimas seis semanas.

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Leyes de Inmigrantes de Minnesota, dijo que los defensores no tienen forma de saber si las cifras de arrestos del gobierno y las descripciones de las personas bajo custodia son precisas.

Liam es el cuarto estudiante de las Escuelas Públicas de Columbia Heights en ser detenido por el ICE en las últimas semanas, dijo Stenvik. Un estudiante de 17 años fue capturado el martes mientras iba a la escuela, y también han sido detenidos un menor de 10 años y otro de 17, afirmó.

El distrito está compuesto por cinco escuelas y alrededor de 3.400 estudiantes desde preescolar hasta el 12vo grado, se indica en su sitio web. La mayoría de los estudiantes provienen de familias inmigrantes, según Stenvik.

Afirmó que han notado una disminución en la asistencia en las últimas dos semanas, incluyendo un día en el que aproximadamente un tercio de sus estudiantes no asistieron a la escuela.

Ella Sullivan, la maestra de Liam, lo describió como “amable y cariñoso.”

“Sus compañeros lo extrañan”, dijo. “Y lo único que quiero es que esté seguro y de regreso aquí.”

___

La reportera de The Associated Press Kathy McCormack contribuyó a esta historia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

