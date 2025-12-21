americateve

Agente del ICE dispara contra un conductor cubano en Minnesota después de ser atropellado

ST. PAUL, Minnesota, EE.UU. (AP) — Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) abrió fuego el domingo contra un inmigrante cubano que vivía sin autorización legal en el país después, de que el hombre atropelló con su camioneta a dos elementos de la agencia en la capital del estado de Minnesota, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El hombre también mordió a un agente del ICE mientras era sometido fuera de su apartamento en St. Paul luego de que intentó escapar a pie, informó la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un correo electrónico.

El hombre no resultó herido, y los agentes atropellados sufrieron lesiones que no ponen en riesgo su vida, aunque el detenido y los elementos del ICE fueron trasladados a un hospital para su evaluación, destacó McLaughlin.

Las tensiones han ido en aumento en el área de Minneapolis-St. Paul mientras las autoridades federales continúan con una batida migratoria. Agentes de ICE y manifestantes se enfrentaron la semana pasada en Minneapolis.

McLaughlin señaló que el hombre detenido el domingo ingresó a Estados Unidos en 2024 a través de un programa ahora descontinuado que implementó el gobierno del expresidente Joe Biden, el cual permitía que migrantes sin documentos de entrada adecuados ingresar al país en lo que se evaluaban sus solicitudes de asilo.

El incidente ocurrió el domingo por la mañana. La policía de St. Paul dijo en un comunicado que se requirió su presencia en la zona después de recibir informes de disparos, sólo para enterarse de que el responsable había sido el agente del ICE.

Los agentes de ICE vieron al hombre subirse a su camioneta, se identificaron y se acercaron, dijo McLaughlin. Cuando el hombre se negó a bajar la ventanilla, le dijeron que si no cumplía la romperían, añadió.

El hombre se alejó conduciendo, golpeando a un agente, y se dirigió al estacionamiento de su complejo de apartamentos, donde los agentes lo detuvieron nuevamente y le ordenaron salir del vehículo, detalló McLaughlin. Entonces, condujo su camioneta hacia un vehículo del ICE, impactando a un segundo agente, lo que provocó que disparara, sin alcanzar al sospechoso, añadió.

Después de embestir otro vehículo de ICE, el hombre salió de su camioneta e intentó huir hacia su apartamento, pero fue derribado por los agentes, dijo McLaughlin.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

