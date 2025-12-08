americateve

Agencia ONU reduce solicitud de ayuda para 2026 a 33.000 millones tras registrar un mínimo de fondos

GINEBRA (AP) — La oficina de coordinación de ayuda humanitaria de la ONU ha reducido su solicitud de financiación anual para 2026 después de que el apoyo de este año, principalmente de gobiernos occidentales, cayera al nivel más bajo en una década.

ARCHIVO - Mujeres desplazadas de El-Fasher hacen fila para recibir ayuda alimentaria en el campamento recién formado de El-Afadh camp en Al Dabbah, en el estado de Sudán del Norte, el 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marwan Ali, Archivo)
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo el lunes que busca 33.000 millones de dólares para ayudar a unos 135 millones de personas a enfrentar las consecuencias de guerras, desastres climáticos, terremotos, epidemias y escasez de alimentos. Este año recaudó 15.000 millones de dólares, el nivel más bajo en una década.

La oficina dice que el próximo año quiere más de 4.100 millones de dólares para llegar a tres millones de personas en áreas palestinas, otros 2.900 millones de dólares para Sudán —donde se produce la mayor crisis de desplazamiento del mundo— y 2.800 millones de dólares para un plan regional en torno a Siria.

“En 2025, el hambre aumentó”, afirmó Tom Fletcher, jefe de la OCHA. "Los presupuestos alimentarios se redujeron, incluso mientras las hambrunas afectaban a partes de Sudán y Gaza. Los sistemas de salud se desmoronaron. Los brotes de enfermedades se dispararon. Millones quedaron sin alimentos básicos, atención médica y protección. Los programas para proteger a mujeres y niñas fueron recortados, cientos de organizaciones de ayuda cerraron".

El coordinador de ayuda de la ONU pidió 47.000 millones de dólares para este año y aspiraba a ayudar a 190 millones de personas en todo el mundo. Debido al menor apoyo, él y sus socios humanitarios llegaron a 25 millones de personas menos este año que en 2024.

“Sé que los presupuestos están ajustados en este momento. Las familias en todas partes están bajo presión”, dijo Fletcher. "Pero el mundo gastó 2.700 millones de dólares en defensa el año pasado, en armas y armamento. Y estoy pidiendo un poco más del 1% de eso".

Ha llamado a una "transformación radical" de la ayuda reduciendo la burocracia, aumentando la eficiencia y dando más poder a los grupos locales. Fletcher mencionó "conversaciones muy prácticas y constructivas" casi a diario con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“¿Quiero avergonzar al mundo para que responda? Absolutamente. Pero también quiero canalizar este sentido de determinación e ira que tenemos como humanitarios, que seguiremos entregando con lo que recibimos”, afirmó Fletcher.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

