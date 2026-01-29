Agencia de la ONU suspende operaciones en norte de Yemen

La medida del Programa Mundial de Alimentos probablemente empeorará las condiciones humanitarias críticas en el empobrecido país árabe en medio de las amenazas de los hutíes contra trabajadores de la ONU y grupos de ayuda en áreas bajo su control, así como la escasez de fondos.

Yemen descendió a una devastadora guerra civil en 2014, cuando los hutíes avanzaron desde su bastión norteño en la provincia de Saada y tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a salir hacia el sur y eventualmente al exilio.

Los hutíes ahora controlan la mayor parte del norte del país, incluida Saná, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente, que cuenta con el respaldo de una coalición liderada por Arabia Saudí, gobierna el sur.

Según funcionarios de la ONU, los 365 empleados del PMA en el norte de Yemen perderán sus empleos para finales de marzo. Un funcionario culpó al "entorno operativo inseguro" en las áreas controladas por los hutíes y la falta de fondos suficientes por la decisión del PMA.

Los funcionarios, con conocimiento directo de las decisiones del PMA, hablaron bajo condición de anonimato para discutir el cierre aún no anunciado.

En los últimos años, los hutíes han reprimido a la ONU en sus áreas de control, deteniendo a docenas de empleados de la ONU, así como a trabajadores de grupos no gubernamentales y de la sociedad civil, y a personal de misiones diplomáticas.

Los rebeldes han intensificado su represión en los últimos meses, entrando por la fuerza y ocupando locales de la ONU en Saná y otros lugares. Han afirmado, sin ofrecer pruebas, que los empleados detenidos de la ONU y de otras organizaciones y embajadas son espías, lo cual la ONU ha negado.

La represión restringió severamente las operaciones humanitarias en las áreas controladas por los hutíes, que representan alrededor del 70% de las necesidades humanitarias en el país, según la ONU.

Ramesh Rajasingham, quien dirige las operaciones humanitarias en Yemen, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU a principios de este mes que más de 18 millones de personas en Yemen podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda en el próximo mes, con decenas de miles en riesgo de caer en "hambre catastrófica" y enfrentar condiciones similares a la hambruna.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) indicó que las operaciones humanitarias en Yemen en 2025 estaban financiadas solo en un 25%. La brecha, dijo OCHA en un informe del cuatro de enero, obligó a agencias de la ONU y grupos de ayuda a reducir sus servicios particularmente en los programas de salud y protección.

Esto dejó a "millones de personas sin atención esencial y expuestas a riesgos elevados", declaró la agencia.

