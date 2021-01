B. 1.351: La nueva cepa COVID-19 en Sudáfrica: LO QUE SABEMOS

¿Cuál es la nueva variante de coronavirus presente en Sudáfrica?

Es normal que los virus muten, y la mayoría de las variantes observadas hasta ahora en el coronavirus que recorre el mundo han tenido poca diferencia en su funcionamiento. La variante sudafricana, conocida como B. 1.351, ha preocupado a los científicos debido a su inusual gran cantidad de mutaciones, especialmente en la proteína de pico, que el virus usa para unirse e infectar células humanas.

¿Qué tan peligrosa es esta nueva cepa?

El descubrimiento y la propagación de la variante sudafricana ha coincidido con un poderoso aumento de infecciones en el país. Los nuevos casos y muertes diarios han superado a los observados en la primera ola, que alcanzó su punto máximo en julio. Investigadores sudafricanos dicen que creen que la nueva variante es alrededor de un 50% más contagiosa, basándose en la tasa de transmisión mucho más rápida desde su aparición y los estudios biológicos de cambios en la estructura del virus, que parecen facilitar su adhesión. e infectar células humanas. La nueva cepa ha desplazado rápidamente a otras versiones del virus que circulan en el país. Aún así, dicen que el comportamiento humano, con miles de sudafricanos apiñados en bares, restaurantes y playas durante las vacaciones, es probablemente una razón clave para el reciente aumento de infecciones. Los investigadores dicen que la nueva variante no parece conducir a casos más graves de Covid-19.

¿Hay casos de esta nueva cepa en EE. UU.?

No cases of the South African variant have been detected in the U.S., but that may be because not enough positive test samples have been sequenced. So far, laboratories in at least 22 other countries—including Canada, France, Germany and China--have found the variant in coronavirus tests, although mostly in people who had recently traveled to South Africa. Researchers in the U.K., Belgium, Botswana and Zambia say they have detected the variant in people with no recent travel history, suggesting it is already spreading there.

¿En qué se diferencia la nueva cepa de coronavirus de la descubierta en el Reino Unido?

Los científicos que secuenciaron el genoma de la variante sudafricana dicen que tiene una mutación, conocida como N501, que comparte con una variante separada descubierta en el Reino Unido.Los científicos dicen que la mutación probablemente sea responsable de hacer que las variantes sean más transmisibles.

Pero la variante sudafricana también tiene otras mutaciones importantes que han cambiado la forma de la proteína del pico del virus, a través de la cual el virus se adhiere e infecta a las células humanas. Los estudios de laboratorio que utilizan virus cultivados in vitro han encontrado que estas mutaciones han hecho que la variante sea más resistente a los anticuerpos desencadenados por una infección previa por Covid-19 o por ciertas vacunas de Covid-19.

La variante del Reino Unido se ha detectado en muchos más países de Europa y China. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han dicho que es probable que se convierta en la cepa dominante en los EE. UU. A menos que se tomen medidas para reducir su propagación.

¿Funcionarán las vacunas existentes contra la variante sudafricana?

Existe cierta preocupación de que las vacunas Covid-19 existentes puedan no ser tan efectivas para proteger a las personas contra la variante sudafricana. Investigadores en Sudáfrica probaron cómo respondía la variante a la sangre extraída de personas que tenían Covid-19 en la primera ola, antes de que surgiera la nueva cepa. Lo que encontraron fue que la nueva variante era completamente resistente a los anticuerpos generados a partir de una infección anterior o los anticuerpos eran significativamente menos capaces de neutralizar el virus.

Otro estudio, realizado por investigadores de la Universidad Rockefeller en Nueva York y el Instituto de Tecnología de California en Pasadena, realizó un conjunto similar de pruebas, pero usando sangre extraída de personas que habían recibido inyecciones de Pfizer o Moderna Covid-19. Ese estudio encontró que tres mutaciones prominentes en la variante sudafricana redujeron la capacidad de los anticuerpos generados por la vacuna para neutralizar el virus "por un margen pequeño pero significativo". Una posible razón de la diferencia en los resultados de los dos estudios es que el estudio de EE. UU. No analizó todas las mutaciones encontradas en la variante sudafricana. Otro es que las vacunas inducen una respuesta inmune más fuerte que una infección previa por Covid-19.

Los estudios se realizaron in vitro con virus cultivados en laboratorio, que son algunos de los primeros experimentos que realizan los científicos cuando quieren obtener más información sobre una nueva variante, y no se han publicado en revistas médicas revisadas por pares.

Se obtendrán datos más definitivos de los ensayos en humanos de las vacunas Covid-19 actualmente en curso en Sudáfrica y en el Reino Unido y cuyos resultados se esperan dentro de unas semanas.

Los investigadores que realizaron las pruebas en la variante sudafricana enfatizaron que las campañas de vacunas actuales deben continuar y las inyecciones aprobadas hasta ahora ofrecen la protección más conocida contra Covid-19.

Los científicos que realizaron las pruebas también enfatizaron que las campañas de vacunas actuales deberían continuar y aceptarían cualquiera de las inyecciones aprobadas hasta el momento, ya que aún ofrecen la protección más conocida contra Covid-19.

Los expertos en vacunas han dicho que, de ser necesario, las inyecciones ya aprobadas en EE. UU., Que se basan en la tecnología de ARNm, podrían adaptarse con bastante facilidad a nuevas variantes.

¿La nueva variante significa que las personas que ya han tenido Covid-19 podrían volver a obtenerlo?

Debido a los estudios de laboratorio que han demostrado que la cepa sudafricana es más resistente a los anticuerpos provocados por una infección anterior por Covid-19, esto se ha convertido en una preocupación clave. Sin embargo, los expertos advierten que la respuesta inmune de una persona va más allá de estos anticuerpos e incluye otras células sanguíneas que atacan al virus. Eso significa que incluso si los anticuerpos ya no funcionan, el sistema inmunológico aún puede prevenir una segunda infección.En Sudáfrica, los científicos que examinaron las pruebas positivas de coronavirus hasta el 6 de enero dijeron que no habían observado un mayor riesgo de reinfección, pero advirtió que los datos eran de menos de dos meses de la nueva cepa extendiéndose ampliamente por todo el país.

¿Qué medidas se están implementando para manejar la nueva variante?

Sudáfrica ha prohibido las reuniones sociales y ha cerrado playas y parques que son populares durante su actual temporada de vacaciones de verano. Las máscaras son obligatorias en todos los lugares públicos. El gobierno también ha prohibido la venta de alcohol, que dice hace que la gente se olvide de las reglas de distanciamiento social y conduce a accidentes y violencia que ejercen más presión sobre los hospitales. Sin embargo, los restaurantes y las tiendas permanecen abiertos para preservar el empleo y los medios de vida en un país donde muchas personas aún viven en la pobreza.

Sudáfrica espera recibir su primer millón de dosis de una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca PLC en enero, y el segundo envío de 500.000 dosis debe realizarse en febrero. Las inyecciones, fabricadas por el Serum Institute of India, se administrarán a los trabajadores de la salud, que han sufrido la peor parte del aumento de nuevos casos de Covid-19.