Afiliados de Kaiser pagarán $556 millones para resolver demanda por fraude a Medicare

Un cartel de Kaiser Permanente en Moreno Valley, California, el 4 de octubre del 2023. (Watchara Phomicinda/The Orange County Register via AP) AP

El acuerdo anunciado el miércoles se produjo más de cuatro años después de que el Departamento de Justicia presentara la demanda legal en San Francisco, que consolidó las acusaciones hechas en seis denuncias de informantes.

Las afiliadas en el acuerdo incluyen Kaiser Foundation Health Plan; Kaiser Foundation Health Plan of Colorado; The Permanente Medical Group; Southern California Permanente Medical Group; y Colorado Permanente Medical Group P.C.

Kaiser, con sede en Oakland, California, es un consorcio de entidades que juntas forman uno de los planes de atención médica sin fines de lucro más grandes de Estados Unidos, con más de 12 millones de miembros y docenas de centros médicos.

La demanda alega que las entidades de Kaiser manipularon el sistema del Plan de Ventaja de Medicare, también conocido como el programa de Medicare Parte C, que ofrece a los beneficiarios la opción de inscribirse en planes de seguro de atención administrada.

Los fiscales sostienen que Kaiser "presionó a sus médicos para que crearan adendas a los registros médicos", a menudo meses o más de un año después de una consulta inicial con un afiliado, porque los diagnósticos más graves para los beneficiarios generalmente resultan en pagos más grandes al plan.

"Más de la mitad de los beneficiarios de Medicare de nuestra nación están inscritos en planes de Medicare Advantage, y el gobierno espera que quienes participan en el programa proporcionen información veraz y precisa", declaró el fiscal Brett A. Shumate en un comunicado el miércoles.

Kaiser no respondió a los mensajes que buscaban comentarios sobre el acuerdo. Cuando se anunció la demanda, Kaiser defendió sus prácticas y calificó las acusaciones de decepcionantes. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP