americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Afiliado a Estado Islámico reivindica atentado suicida con 31 muertos en mezquita chií en Pakistán

ISLAMABAD (AP) — Una filial del grupo extremista Estado Islámico se atribuyó durante la noche la autoría de un ataque suicida en el interior de una mezquita chií a las afueras de la capital de Pakistán que dejó al menos 31 fallecidos y 169 heridos, mientras los dolientes se reunían el sábado bajo estrictas medidas de seguridad en el mismo lugar para los funerales de las víctimas.

Familiares y voluntarios trasladan el cuerpo de un fallecido por la explosión de una bomba en una mezquita chií, en un hospital en Islamabad, Pakistán, el 6 de febrero de 2026. (AP Foto/M.A Sheikh)
Familiares y voluntarios trasladan el cuerpo de un fallecido por la explosión de una bomba en una mezquita chií, en un hospital en Islamabad, Pakistán, el 6 de febrero de 2026. (AP Foto/M.A Sheikh) AP

La rama regional de EI, llamada Estado Islámico en Pakistán, reclamó la responsabilidad en un comunicado publicado por su agencia noticiosa, Amaq. De acuerdo con la nota, el atacante llegó, abrió fuego contra los guardias de seguridad que intentaron detenerlo en la puerta principal y detonó su chaleco explosivo tras llegar a la puerta interior de la mezquita.

Estado Islámico sugirió que considera a los chiíes paquistaníes objetivos legítimos, calificándolos de "reserva humana" que proporciona reclutas a las milicias chiíes que combaten contra la milicia radical en Siria.

El ataque del viernes fue el más letal en Islamabad desde un atentado suicida en el Hotel Marriott que mató a 63 personas e hirió a más de 250 en 2008. En noviembre, un suicida se cobró la vida de 12 personas al inmolarse en el exterior de tribunal en la capital.

El último incidente se produce mientras el gobierno del primer ministro, Shehbaz Sharif, hace frente a un repunte de los ataques insurgentes en todo el país. Según las autoridades, el atacante era un ciudadano paquistaní que había viajado recientemente a Afganistán.

Varios sospechosos, entre los que estaban el hermano, la madre y otros familiares del suicida, fueron arrestados en redadas nocturnas en Islamabad y en el noroeste del país, y un policía murió en la operación, agregaron las autoridades.

Más de 2.000 personas se congregaron mientras los ataúdes de los fallecidos eran llevados a la mezquita para los funerales. Altos cargos del gobierno y líderes de la comunidad chií asistieron a los funerales de alrededor de una docena de víctimas. Los de las demás se celebrarán en sus ciudades natales.

Estado Islámico es una milicia radical suní que ha atacado a la minoría chií paquistaní en el pasado, aparentemente con el objetivo de avivar las divisiones sectarias en la nación de mayoría suní. En 2022 reclamó la autoría de un atentado suicida en una mezquita chií de la ciudad noroccidental de Peshawar que causó al menos 56 fallecidos y 194 heridos.

El ministro de Defensa, Khawaja Mohammad Asif, dijo a reporteros el viernes que el ataque indica que los insurgentes con base en Pakistán que operan desde Afganistán podían atacar incluso la capital.

Sus declaraciones provocaron una respuesta contundente del gobierno talibán de Afganistán.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa afgano condenó el ataque a la mezquita en Islamabad y apuntó que el ministro paquistaní de Defensa había vinculado “irresponsablemente” el ataque a Kabul. Pakistán suele acusar a Afganistán —donde el Talibán regresó al poder en agosto de 2021— de dar cobijo a insurgentes, incluyendo a miembros del Talibán paquistaní. Kabul niega las acusaciones.

El atentado en la mezquita también fue condenado por la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

Sharif dijo que estaba agradecido por los mensajes y apoyo recibidos "de todo el mundo" tras lo que calificó como un "desgarrador ataque suicida en Islamabad". Además, indicó que el respaldo internacional seguía siendo fundamental para los esfuerzos antiterroristas de Pakistán y prometió que los autores serían llevados ante la justicia.

Aunque la capital ha registrado relativamente pocos ataques en comparación con otras regiones, el país ha experimentado un reciente repunte de la violencia militante. Gran parte se ha atribuido a separatistas baluchis y al Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, un grupo independiente aunque aliado del afgano.

___

Los periodistas de The Associated Press Samy Magdy en El Cairo, Egipto; Riaz Khan y Rasool Dawar en Peshawar, Pakistán, e Ishtiaq Mahsud en Dera Ismail Khan, Pakistán, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

El cubano Yasiel Puig se dirige a la primera base tras negociar una base por bolas con la casa llena para impulsar a Ehire Adrianza durante la tercera entrada de un juego de béisbol de la Serie del Caribe contra Curazao, el sábado 3 de febrero de 2024, en Miami. (AP Photo/Lynne Sladky, archivo)

Exjugador de MLB Yasiel Puig es declarado culpable de obstrucción y mentir a autoridades federales

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter