Aficionados de Niza abuchean al equipo tras séptima derrota consecutiva

La crisis del equipo francés dentro y fuera del campo se profundizó al perder el domingo 1-0 en casa contra el Angers en la Ligue 1, su séptima derrota consecutiva en todas las competiciones.

Después de la derrota de la semana pasada en Lorient, los jugadores del Niza fueron confrontados por un gran número de sus seguidores cuando regresaban al centro de entrenamiento y academia del club.

Se informó que jugadores y personal fueron agredidos y los aficionados gritaron insultos y exigieron un mayor compromiso del equipo. Jérémie Boga y Terem Moffi recibieron múltiples golpes, incluidos en la cabeza y la ingle.

Esos dos jugadores estuvieron ausentes contra el Angers y sus compañeros salieron al campo con los nombres de Boga o Moffi en la parte trasera de sus camisetas en lugar de los suyos.

Los abucheos resonaron desde el principio.

Yassin Belkhdim anotó para el Angers a los 33 minutos y las esperanzas de Niza de terminar con su racha de derrotas disminuyeron al inicio del complemento cuando Tom Louchet fue expulsado por una falta sobre Jacques Ekomié.

