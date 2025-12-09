americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aficionados del Liverpool dejan clara su postura en la polémica Salah vs. Slot

MILÁN (AP) — Los aficionados del Liverpool mostraron de qué lado están en la disputa entre el astro del club Mohamed Salah y el técnico Arne Slot.

Mohamed Salah llega al complejo de entrenamientos de Liverpool, el martes 9 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP)
Mohamed Salah llega al complejo de entrenamientos de Liverpool, el martes 9 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP) AP

Un grupo de alrededor de 5.000 seguidores que viajaron con los Reds corearon con fuerza el nombre de Slot antes y después de la victoria por 1-0 conseguida el martes en la cancha del Inter de Milán en la Liga de Campeones. Fue una muestra inequívoca de apoyo al entrenador del Liverpool.

Slot había dejado a Salah fuera del equipo que viajó a Italia tras las duras críticas públicas hechas el sábado por el delantero egipcio al club.

"Eso significa mucho para mí. Pero no se trata de mí, se trata del equipo", comentó Slot en referencia a las muestras de apoyo. "Y ellos también estaban allí para el equipo.

"Tantos aficionados en circunstancias difíciles para el club te muestran algo una vez más: si las cosas van en nuestra contra o si hay un momento difícil, todos estamos ahí el uno para el otro y luchamos juntos y eso es lo que los hinghas mostraron hoy".

Salah se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del Liverpool, ganando dos títulos de la Liga Premier, así como la Liga de Campeones y varios trofeos más.

La temporada pasada fue nombrado jugador del año por tercera vez después de anotar 34 goles en todas las competiciones y llevar al Liverpool a igualar el récord con su vigésimo título de liga.

Pero su forma ha decaído durante un inicio de temporada problemático para el Liverpool, que se encuentra en el décimo lugar de la Premier.

Salah arremetió el sábado contra el club después de ser dejado en el banquillo por tercer partido consecutivo.

"Parece que el club me ha echado debajo del autobús", dijo el futbolista, quien recalcó que no tiene "ninguna relación" con Slot.

Tras las repercusiones de sus comentarios, Salah publicó el martes una foto para sus 85 millones de seguidores en Instagram y X. La imagen lo muestra solo en el gimnasio del complejo de entrenamiento del Liverpool.

Slot dijo en la víspera del partido en Milán que no tenía "ni idea" de si Salah volvería a jugar para el club, e intentó esquivar más preguntas sobre el futuro del ícono de Anfield el martes.

"Mi posición es que esta noche debería tratarse de los jugadores que están aquí. En la rica historia que tiene el Liverpool, han tenido muchas de estas noches, pero en la temporada en la que estamos, creo que si tienes una victoria fuera de casa en este estadio contra un equipo tan fuerte, entonces debería tratarse del mediocampo... o de los que están aquí, manifestó el técnico.

"Ellos merecen todos los créditos. Puedo entender completamente que el viernes recibiré muchas preguntas sobre otras cosas. Pero esta noche debería tratarse de los que están aquí".

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacados del día

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

¡Bomba en el béisbol! Aroldis Chapman aparece en el roster preliminar de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

🚨 CADENA PERPETUA: Condenan de por vida al exministro Alejandro Gil por espionaje, corrupción y traición al Estado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter