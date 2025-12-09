Aficionados del Liverpool dejan clara su postura en la polémica Salah vs. Slot

Mohamed Salah llega al complejo de entrenamientos de Liverpool, el martes 9 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP) AP

Un grupo de alrededor de 5.000 seguidores que viajaron con los Reds corearon con fuerza el nombre de Slot antes y después de la victoria por 1-0 conseguida el martes en la cancha del Inter de Milán en la Liga de Campeones. Fue una muestra inequívoca de apoyo al entrenador del Liverpool.

Slot había dejado a Salah fuera del equipo que viajó a Italia tras las duras críticas públicas hechas el sábado por el delantero egipcio al club.

"Eso significa mucho para mí. Pero no se trata de mí, se trata del equipo", comentó Slot en referencia a las muestras de apoyo. "Y ellos también estaban allí para el equipo.

"Tantos aficionados en circunstancias difíciles para el club te muestran algo una vez más: si las cosas van en nuestra contra o si hay un momento difícil, todos estamos ahí el uno para el otro y luchamos juntos y eso es lo que los hinghas mostraron hoy".

Salah se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del Liverpool, ganando dos títulos de la Liga Premier, así como la Liga de Campeones y varios trofeos más.

La temporada pasada fue nombrado jugador del año por tercera vez después de anotar 34 goles en todas las competiciones y llevar al Liverpool a igualar el récord con su vigésimo título de liga.

Pero su forma ha decaído durante un inicio de temporada problemático para el Liverpool, que se encuentra en el décimo lugar de la Premier.

Salah arremetió el sábado contra el club después de ser dejado en el banquillo por tercer partido consecutivo.

"Parece que el club me ha echado debajo del autobús", dijo el futbolista, quien recalcó que no tiene "ninguna relación" con Slot.

Tras las repercusiones de sus comentarios, Salah publicó el martes una foto para sus 85 millones de seguidores en Instagram y X. La imagen lo muestra solo en el gimnasio del complejo de entrenamiento del Liverpool.

Slot dijo en la víspera del partido en Milán que no tenía "ni idea" de si Salah volvería a jugar para el club, e intentó esquivar más preguntas sobre el futuro del ícono de Anfield el martes.

"Mi posición es que esta noche debería tratarse de los jugadores que están aquí. En la rica historia que tiene el Liverpool, han tenido muchas de estas noches, pero en la temporada en la que estamos, creo que si tienes una victoria fuera de casa en este estadio contra un equipo tan fuerte, entonces debería tratarse del mediocampo... o de los que están aquí, manifestó el técnico.

"Ellos merecen todos los créditos. Puedo entender completamente que el viernes recibiré muchas preguntas sobre otras cosas. Pero esta noche debería tratarse de los que están aquí".

