Aficionados causan desórdenes tras caída de América de Cali

“Ahora lo único que resta es descansar en silencio, reflexionar sobre la situación y seguramente que mañana (lunes) o por tardar el martes el club va a expedir un comunicado explicando la situación y la decisión que tomamos todos, siempre pensando en tomar la mejor decisión para el club. No hemos tomado ninguna decisión”, dijo Osorio en rueda de prensa. “Creo que de aquí en adelante todas las preguntas van a buscar un culpable, yo ya lo he manifestado en anteriores ruedas de prensa, me hago responsable de los malos resultados. Culpable no, porque aquí no le hemos faltado al respeto a nadie, aquí no hemos asesinado ni robado un peso a nadie. ¿Por qué no? Seguro que hay un sinnúmero de factores, pero yo ni me voy a refugiar en los jugadores ni en nadie, asumo toda la responsabilidad”, subrayó.