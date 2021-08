Afganistán.- El Pentágono reconoce que no tiene ningún plan para acercar a afganos de otras partes del país a Kabul

En este contexto, Kirby ha señalado que los afganos que no puedan llegar al aeropuerto deberían solicitar visados estadounidenses y consultar al Departamento de Estado. De esta manera, según el secretario de prensa del Pentágono, Washington podrá ayudarles a abandonar Kabul, aunque no ha especificado ningún plan para ayudarles a viajar a la capital afgana. "Hay un proceso que seguir y les aliento a que, si no están en el sistema, entren", ha añadido.