americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Afganistán niega que esté usando detenidos para acuerdos sobre canjes

KABUL (AP) — El gobierno talibán de Afganistán rechazó el martes las acusaciones de Estados Unidos de que detiene a extranjeros para llegar a acuerdos con otros países sobre canjes y sostuvo que los sospechosos están detenidos por violar las leyes, no para futuros intercambios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes la designación de Afganistán como patrocinador de detenciones indebidas, y lo acusó de practicar “diplomacia de rehenes”. Afganistán se sumó a Irán entre los países señalados por Estados Unidos en las últimas dos semanas por detener a estadounidenses con la esperanza de arrancar concesiones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán en Kabul calificó esa designación de “lamentable” el martes.

En julio, la delegación talibán a una reunión encabezada por la ONU en Doha afirmó que los afganos detenidos en la base militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo deberían ser intercambiados por norteamericanos detenidos en Afganistán. El ministerio describió el martes como constructivas las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos sobre el asunto. Pero subrayó que cualquier extranjero detenido en Afganistán había violado la ley afgana.

“El gobierno de Afganistán subraya que no se ha detenido a ningún ciudadano extranjero con fines de llegar a un acuerdo”, indicó el ministerio. “Ciertas personas han sido detenidas bajo cargos de violar leyes establecidas y, en muchos casos, han sido liberadas en el curso normal tras la conclusión de los procedimientos legales”.

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió el lunes a sus ciudadanos que no viajen a Afganistán, y afirmó que el Talibán “sigue deteniendo injustamente a nuestros compatriotas estadounidenses y a otros ciudadanos extranjeros”.

“El Talibán continúa utilizando tácticas terroristas, secuestrando a personas para pedir rescate o para buscar concesiones de política. Estas tácticas despreciables deben terminar”, manifestó Rubio.

Rubio pidió la liberación de dos estadounidenses que se cree están bajo custodia del Talibán: Dennis Coyle, un investigador académico detenido en el país desde enero de 2025, y Mahmood Habibi, un empresario afgano-estadounidense que trabajó como contratista para una empresa de telecomunicaciones con sede en Kabul y desapareció en 2022.

El FBI y la familia de Habibi han dicho que creen que Habibi fue llevado por fuerzas talibanes, pero el Talibán ha negado tenerlo detenido.

Los talibanes liberaron en septiembre de 2025 al ciudadano estadounidense Amir Amiri de una prisión afgana, en un intento por normalizar las relaciones con Washington.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Estudiantes desafían al régimen con protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Arrestan a cubano de MIAMI a sospechoso de robar casi 1 mil galones de diésel con camioneta modificada

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Vocero del régimen cubano acusa a EE.UU. de provocar el descontento social en la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter