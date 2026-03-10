Afganistán niega que esté usando detenidos para acuerdos sobre canjes

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes la designación de Afganistán como patrocinador de detenciones indebidas, y lo acusó de practicar “diplomacia de rehenes”. Afganistán se sumó a Irán entre los países señalados por Estados Unidos en las últimas dos semanas por detener a estadounidenses con la esperanza de arrancar concesiones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán en Kabul calificó esa designación de “lamentable” el martes.

En julio, la delegación talibán a una reunión encabezada por la ONU en Doha afirmó que los afganos detenidos en la base militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo deberían ser intercambiados por norteamericanos detenidos en Afganistán. El ministerio describió el martes como constructivas las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos sobre el asunto. Pero subrayó que cualquier extranjero detenido en Afganistán había violado la ley afgana.

“El gobierno de Afganistán subraya que no se ha detenido a ningún ciudadano extranjero con fines de llegar a un acuerdo”, indicó el ministerio. “Ciertas personas han sido detenidas bajo cargos de violar leyes establecidas y, en muchos casos, han sido liberadas en el curso normal tras la conclusión de los procedimientos legales”.

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió el lunes a sus ciudadanos que no viajen a Afganistán, y afirmó que el Talibán “sigue deteniendo injustamente a nuestros compatriotas estadounidenses y a otros ciudadanos extranjeros”.

“El Talibán continúa utilizando tácticas terroristas, secuestrando a personas para pedir rescate o para buscar concesiones de política. Estas tácticas despreciables deben terminar”, manifestó Rubio.

Rubio pidió la liberación de dos estadounidenses que se cree están bajo custodia del Talibán: Dennis Coyle, un investigador académico detenido en el país desde enero de 2025, y Mahmood Habibi, un empresario afgano-estadounidense que trabajó como contratista para una empresa de telecomunicaciones con sede en Kabul y desapareció en 2022.

El FBI y la familia de Habibi han dicho que creen que Habibi fue llevado por fuerzas talibanes, pero el Talibán ha negado tenerlo detenido.

Los talibanes liberaron en septiembre de 2025 al ciudadano estadounidense Amir Amiri de una prisión afgana, en un intento por normalizar las relaciones con Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

