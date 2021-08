AFGANISTAN

urn:publicid:ap.org:498784f572ab4df1a3d52ede17ebb681AFGANISTAN2021-08-31T04:31:45.747Z2021-08-31T04:30:09ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.AFGANISTANWali SabawoonSTRINGERRGCaption Writercfuentes|File|Filed|8/31/2021 4:30:09 AMEDITORThe Associated PressUn avión militar estadounidense se ve estacionado en la pista del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán, el lunes 30 de agosto de 2021. (AP Foto/Wali Sabawoon) TrueWali SabawoonRGcfuentes|File|Filed|8/31/2021 4:30:09 AMASSOCIATED PRESS-----SPANXRG155AFGANISTAN21243161409207PhotoAP2021-08-29T23:08:49Zurn:publicid:ap.org:498784f572ab4df1a3d52ede17ebb6810Usable2021-08-31T04:30:09Z