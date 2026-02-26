Afganistán lanza ataques de represalia contra Pakistán

Compartir en:









Estallaron “intensos enfrentamientos” la noche del jueves “en respuesta a los recientes ataques aéreos realizados por las fuerzas paquistaníes” en las provincias de Nangarhar y Paktia, informa un comunicado emitido por la oficina de prensa del cuerpo militar de Afganistán en el este.

No hubo confirmación por parte de Pakistán ni información sobre víctimas.

El ejército de Pakistán llevó a cabo ataques el domingo a lo largo de la frontera con Afganistán y afirmó que había matado al menos a 70 milicianos. Afganistán rechazó esa afirmación y sostuvo que habían muerto decenas de civiles, incluidas mujeres y niños.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP