Aeropuerto de La Paz vuelve a operar tras accidente aéreo que dejó al menos 15 muertos en Bolivia

La policía se encuentra cerca de un automóvil destruido que fue impactado por un avión en El Alto, Bolivia, el viernes 27 de febrero de 2026.

La policía debió repeler a los ladrones y quemó los billetes para evitar que la turba saqueara el dinero. Los vándalos impidieron las tareas de rescate, apedrearon ambulancias y patrullas, según informes policiales.

El sábado, un cordón policial y militar protegía los restos de la aeronave y todavía repelía a vándalos que buscan ingresar a la zona del siniestro adonde todavía humeaban restos de los billetes quemados, según informes de la policía.

El avión quedó destrozado en un terreno cerca de barrios poblados, vehículos despedazados, cuerpos regados en la carretera, policías y militares repeliendo a ladrones y auxiliando a las víctimas, según imágenes difundidas por televisoras y redes sociales. El accidente ocurrió el viernes por la noche en hora pico cuando mucha gente regresaba a casa en la ciudad de El Alto vecina de La Paz donde está la terminal.

Dos de los ocho tripulantes eran buscados por equipos de rescate, según el informe del comandante de la Fuerza Aérea, general Sergio Lora. Otros seis fueron evacuados a hospitales cercanos.

“Se desconocen las causas del accidente”, dijo Lora. A la hora del siniestro caía una intensa granizada, según testigos.

La ministra de Salud, Marcela Flores, dijo que al menos 15 personas fallecieron y 28 se recuperan en hospitales cercanos. No descartó que pueda subir el número de víctimas fatales.

Los billetes recién impresos habían llegado desde el exterior a la ciudad de Santa Cruz en el oriente boliviano y de allí fueron trasladados en el avión de carga hasta La Paz. Eran para reponer los billetes usados pero que no estaban listos para la circulación por lo que carecen de valor legal, dijo el presidente del Banco Central de Bolivia David Espinoza.

Es uno de los peores accidentes aéreos en el país. Expertos dijeron que los aviones militares que hacen servicio de carga son de los años 80.

