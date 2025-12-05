Aeropuerto de Edimburgo dice que no está operando vuelos debido a un problema informático

Sus equipos estaban trabajando para solucionar el problema lo antes posible, agregó.
LONDRES (AP) — El aeropuerto de Edimburgo reportó el viernes que no estaba operando vuelos debido a problemas informáticos en el sistema de control del tráfico aéreo.
En un comunicado publicado en X, el aeropuerto aconsejó a los pasajeros que consulten con las aerolíneas para obtener la información más reciente sobre sus vuelos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
