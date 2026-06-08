Aerolíneas de EEUU gastaron 6.500 millones de dólares en combustible en abril

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ARCHIVO - Un trabajador termina de suministrarle combustible a un avión en el Aeropuerto Internacional DFW, el 14 de abril de 2026, en Grapevine, Texas. (AP Foto/LM Otero, archivo) AP

Desde que estalló el conflicto en Oriente Medio previamente este año, luego de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, gran parte del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz —una ruta crucial de tránsito de petróleo, limítrofe con territorio iraní— se ha mantenido prácticamente paralizado, lo que ha impulsado al alza el precio del petróleo y del combustible para aviones.

En un intento por contener los costos, las aerolíneas de todo el mundo han aumentado las tarifas aéreas y las comisiones, han recortado otros beneficios y han cancelado vuelos o reducido itinerarios.

Las líneas aéreas de Estados Unidos gastaron casi 6.500 millones de dólares en combustible en abril, frente a unos 3.600 millones de dólares un año antes, según la Oficina de Estadísticas de Transporte. El consumo de carburante en abril totalizó 1.573 millones de galones, ligeramente por debajo de los 1.575 millones de galones el año previo.

Las cifras más recientes se dieron a conocer mientras la IATA (siglas en inglés de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo) publicó un informe el domingo en el que indicó que ahora prevé que las aerolíneas de todo el mundo obtengan en conjunto 23.000 millones de dólares de ganancia neta en 2026, muy por debajo de su pronóstico previo de 41.000 millones de dólares, y menos que los 45.000 millones de dólares de 2025.

“Las aerolíneas están sufriendo las peores consecuencias de la sacudida por el aumento en el precio del combustible", expresó Willie Walsh, director general de la IATA, que representa a la mayoría de las aerolíneas del mundo. "Aunque las tarifas aéreas están subiendo, las líneas aéreas todavía están absorbiendo en sus ingresos netos parte del aumento (en el combustible)”.

El grupo comercial señaló que se prevé que los precios del combustible para aviones promedien 152 dólares por barril en 2026, casi un 70% más que en 2025, lo que elevaría la factura mundial de combustible de las aerolíneas a unos 350.000 millones de dólares, desde 252.000 millones de dólares un año antes. La IATA indicó que se prevé que el carburante represente más del 31% de los gastos operativos de las aerolíneas en 2026, frente a aproximadamente el 25% el año pasado.

En Estados Unidos, el costo de un galón de combustible para aviones en abril fue de 4,11 dólares, informó la Oficina de Estadísticas de Transporte. En abril del año pasado costaba 2,31 dólares. En un indicio de las repercusiones continuas del conflicto en Oriente Medio para los viajes, American Airlines comunicó la semana pasada que suspendería algunas de sus rutas este verano. En abril, Lufthansa Group anunció que recortaría 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre, y Air Canada informó que suspendería su servicio al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York desde junio hasta finales de octubre. Otras aerolíneas —desde compañías estadounidenses como United y Delta hasta Air France-KLM, Philippine Airlines y Cathay Pacific en Europa y Asia— han recortado vuelos, reajustado sus itinerarios o detenido los planes para añadir más asientos y rutas este año. ——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP