americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aerolínea venezolana abre nueva ruta a España, con escala en Colombia, tras suspender sus vuelos

CARACAS (AP) — La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció el viernes la apertura de una nueva ruta a la capital española, con escala en la ciudad colombiana de Cartagena, luego de suspender sus vuelos directos a España después de que el presidente estadounidense Donald Trump declaró la semana pasada que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”.

Viajeros se registran en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Ciudad de Panamá, el jueves 4 de diciembre de 2025, tras la suspensión temporal de los vuelos de Copa Airlines hacia y desde Caracas debido a problemas intermitentes con la señal de navegación reportados por los pilotos. (Foto AP/Matias Delacroix)
Viajeros se registran en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Ciudad de Panamá, el jueves 4 de diciembre de 2025, tras la suspensión temporal de los vuelos de Copa Airlines hacia y desde Caracas debido a problemas intermitentes con la señal de navegación reportados por los pilotos. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

El anuncio de Trump provocó que la mayoría de las aerolíneas locales y extranjeras que operaban rutas hacia y desde el país sudamericano suspendieran temporalmente sus operaciones.

“Laser Airlines informa a sus clientes y aliados comerciales que, debido a la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos entre España y Venezuela, hemos diseñado una alternativa de conexión a través del aeropuerto de Cartagena a partir del próximo miércoles 10 de diciembre de 2025, en Alianza Interlineal con la aerolínea Plus Ultra” de España, indicó la compañía aérea en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, sin dar otros detalles,

Voceros de Laser no estuvieron disponibles de inmediato para un comentario.

Los vuelos de TAP Air Portugal, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Gol, Caribbean y Turkish Airlines fueron suspendidos unilateralmente desde el 22 de noviembre pasado, mientras las aerolíneas venezolanas Estelar y Laser, citando motivos operacionales de sus proveedores aéreos españoles Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, también suspendieron sus vuelos dos días después.

Venezuela acusó a Estados Unidos de emitir la advertencia en un área que no es de su competencia, la Región de Información de Vuelo (FIR, por sus siglas en inglés), el área de control aéreo internacionalmente asignada que incluye el espacio aéreo y marítimo venezolano, así como porciones del mar Caribe.

La aerolínea panameña Copa Airlines, una de las pocas que mantuvo sus vuelos regulares hasta la tarde del miércoles, anunció la noche de ese día la suspensión temporal de todos sus vuelos desde y hacia Caracas para el 4 y 5 de diciembre, luego que pilotos reportaron intermitencias en una de las señales de navegación. Después extendió la suspensión hasta el 12 de diciembre.

Una decisión semejante la adoptó seguidamente la aerolínea colombiana de bajo costo, Wingo, propiedad de la matriz de Copa Airlines.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió el viernes a los pilotos que tengan “precaución” al volar sobre Venezuela “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar” alrededor del país.

La advertencia de la FAA se produjo en momentos de persistentes tensiones por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela. Más de 80 personas han muerto.

El gobierno de Trump dice que el despliegue naval busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en tanto, describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

Según la FAA, amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país e inclusive para las aeronaves en tierra.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter