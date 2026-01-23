americateve

Adolescente Blades Brown roza el 59 y lidera el American Express junto a Scheffler

LA QUINTA, California, EE.UU. (AP) — Una semana caótica para Blades Brown, de 18 años, estuvo a un par de centímetros de derivar en un momento espectacular el viernes, cuando falló por poco un putt de seis pies para birdie que le hubiera redituado un 59.

Blades Brown se lamenta tras errar un putt para birdie en el hoyo final de la segunda ronda de The American Express, el viernes 23 de enero de 2026 en La Quinta, California (AP Foto/Ross D. Franklin)
De cualquier modo, su 60 lo dejó empatado en el liderato del certamen The American Express con Scottie Scheffler.

Brown, quien se convirtió en profesional el año pasado y se graduó de la escuela secundaria hace unas semanas, necesitaba solo un birdie en los últimos tres hoyos en el campo Nicklaus Tournament en PGA West, el más fácil de los tres en la rotación de este torneo con clima ideal.

Golpeó un wedge de aproximación justo a la derecha del pin en su último hoyo, el noveno, pa cuatro. Tuvo la ventaja de ver a David Ford ir primero en la misma línea. Eligió su punto, rodó el putt y se mantuvo a la derecha, rozando el borde mientras el público en la galería gemía.

No importa.

"Estoy muy emocionado", dijo Brown, quien confesó que necesitaba una "gran siesta".

Brown obtuvo el estatus de la Gira Korn Ferry el año pasado y estuvo en las Bahamas para un torneo que no terminó sino hasta el miércoles. Usó un vale de vuelo que ganó por un top-50 en el Myrtle Beach Classic el año pasado para volar en privado a Palm Springs, llegando a su hotel alrededor de las ocho de la noche en la víspera de The American Express, donde juega con una exención de patrocinador.

Y ahora entra al fin de semana empatado con el mejor.

Scheffler no estuvo tan preciso como en la ronda de apertura y aún así logró un 64 sin bogeys en el campo Nicklaus, jugando ante la galería más grande y dos grupos antes que Brown.

Lo que típicamente es un torneo casual en el Valle de Coachella, situado entre montañas desérticas, palmeras y fairways de esmeralda, generó un lleno total el viernes.

Scheffler es un gran atractivo en el grupo más fuerte de competidores en años. Y ahora hay un adolescente que estuvo a un putt de convertirse en el jugador más joven en la historia del PGA Tour en romper la barrera de 60.

FUENTE: AP

