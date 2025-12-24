americateve

Adolescente acusado de muerte de hermanastra en crucero dice no recordar nada, según documentos

VIERA, Florida, EE.UU. (AP) — Un joven de 16 años que está siendo investigado por la muerte de su hermanastra en un crucero de Carnival el mes pasado no tiene recuerdos de lo que sucedió, según intercambios de mensajes de texto entre sus padres presentados en un caso de custodia en Florida.

Un crucero de Carnival Cruise Line en Miami el 9 de abril del 2021. (AP foto/Wilfredo Lee)
La madre del joven le dijo a su exesposo que el adolescente seguía repitiendo que no recordaba nada cuando se le preguntaba, según documentos judiciales obtenidos esta semana por medios locales en el centro de Florida.

La muerte de Anna Kepner fue declarada un homicidio. Su fallecimiento ha atraído atención internacional y ha generado intensa especulación en redes sociales.

La causa de muerte de Kepner fue "asfixia mecánica", según una copia de su certificado de defunción obtenida por ABC News, que indicó que la joven de 18 años "fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)".

La asfixia mecánica ocurre cuando un objeto o fuerza física impide que alguien respire.

Kepner, una animadora de secundaria de la Costa Espacial de Florida que estaba por graduarse el próximo año, había estado viajando en el barco Carnival Horizon con su padre, abuelos, madrastra y los dos hijos de su madrastra, incluido el joven de 16 años.

La muerte de Kepner a bordo del barco que zarpó de Miami ha permanecido envuelta en misterio, con el FBI y la oficina del médico forense en el sur de Florida negándose a divulgar información sobre el caso durante semanas.

El hermanastro ha sido identificado como sospechoso, según documentos judiciales presentados por sus padres divorciados sobre la custodia de su hijo menor en el condado de Brevard. Las revelaciones ofrecen la indicación pública más clara de que los investigadores federales están examinando a un miembro de la propia familia.

Un abogado de la madre del joven de 16 años, Shauntel Hudson, quien era la madrastra de Kepner, no respondió a una consulta enviada por correo electrónico el miércoles, y tampoco lo hizo un abogado del padre del joven, Thomas Hudson. Su hijo menor actualmente vive con Shauntel Hudson, y Thomas Hudson ha acusado a su exesposa de violar los acuerdos de tiempo compartido. El joven años fue enviado a vivir con un pariente de Shauntel Hudson después de regresar del crucero.

En los documentos judiciales más recientes, los exesposos discutieron por mensaje de texto cómo la noticia de la muerte de Kepner se había vuelto viral y hablan de cómo proteger a su hijo del escrutinio público. Thomas Hudson también dijo que quería que su hijo supiera que era amado a pesar de lo que había sucedido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

