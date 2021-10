Adele abre su corazón a la revista "Vogue"

La artista ha rehecho su vida con un representante de la NBA del que dice sentirse muy enamorada y feliz, pero antes ha tenido que superar oscuros momentos. Adele dijo saber que su matrimonio con Konecki no duró mucho y eso le hizo sentir “demasiada avergonzada”, Adele señala que él “ya no era adecuado” para ella: “No quería terminar como muchas otras personas que conocía. No era miserable, realmente miserable, pero me habría sentido miserable si no me hubiera puesto a mí misma en primer lugar. Pero, sí, no pasó nada malo ni nada de eso”. Ella fue quien pidió el divorcio por no poder reparar la relación.