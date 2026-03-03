Adebayo y Herro guían al Heat a victoria 124-98 sobre Nets en el 1ro de 2 partidos

Compartir en:









El mexicano Jaime Jáquez Jr., del Heat de Miami, salta hacia la cesta frente a Ben Saraf, de los Nets de Brooklyn, el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Tyler Herro sumó 22 puntos, mientras que el mexicano Jaime Jáquez Jr. aportó 20 por el Heat, que ganó por quinta vez en siete partidos.

Adebayo y Herro tenían 15 puntos cada uno al descanso, mientras que Jáquez y Andrew Wiggins contaban con 13 por cabeza. Miami construyó así una ventaja de 69-54.

El Heat atinó el 53% de sus disparos en los dos primeros periodos antes de despegarse en el cuarto y tomar una ventaja de 27 puntos.

Noah Clowney anotó 17 puntos para los Nets, que perdieron por novena vez consecutiva. Ziaire Williams contabilizó16 tantos y Nolan Traore agregó 14.

_____

FUENTE: AP