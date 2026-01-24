americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Adebayo anota 26 puntos y 15 rebotes en la victoria del Heat 147-116 sobre el Jazz

SALT LAKE CITY (AP) — Bam Adebayo anotó 26 puntos y capturó 15 rebotes el sábado por la noche para liderar al Heat de Miami a una victoria por 147-116 sobre el Jazz de Utah.

Bam Adebayo (13), de la Heat de Miami, lanza el balón sobre Jusuf Nurkic (30), del Jazz de Utah, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Salt Lake City, el sábado 24 de enero de 2026. (AP Photo/Rob Gray)
Bam Adebayo (13), de la Heat de Miami, lanza el balón sobre Jusuf Nurkic (30), del Jazz de Utah, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Salt Lake City, el sábado 24 de enero de 2026. (AP Photo/Rob Gray) AP

Nikola Jovic sumó 23 puntos y Pelle Larsson tuvo 20, mientras que el Heat igualó su mayor cantidad de puntos en un juego esta temporada. Miami venció a Denver 147-123 el mes pasado.

El Heat, que tienen un récord de 2-2 en su gira de cinco partidos por la Costa Oeste, terminaron por poco su racha de nueve juegos consecutivos permitiendo 117 puntos o más.

Jusuf Nurkic anotó 17 puntos, repartió 12 asistencias y capturó diez rebotes para convertirse en el primer jugador en la historia del Jazz en lograr tres triples-dobles consecutivos. Antes de esta racha, solo había conseguido un triple-doble en su carrera, y el último fue el 16 de enero de 2019, mientras jugaba para Portland.

Brice Sensabaugh anotó 23 puntos para los Jazz, que han perdido seis de los últimos siete partidos. Keyonte George terminó con 19 puntos.

Miami encestó 19 triples en comparación con los siete del Jazz y superó a Utah en rebotes 64 a 34.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: No califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter