Adebayo anota 24, Larsson suma 20 y el Heat resiste para vencer 115-105 a los Rockets

MIAMI (AP) — Bam Adebayo anotó 24 puntos y capturó 11 rebotes, Pelle Larsson encestó 10 de sus 20 unidades en el cuarto periodo y el Heat de Miami venció el sábado 115-105 a los Rockets de Houston.

El base del Heat de Miami Davion Mitchell salta hacia la canasta frente al base de los Rockets de Houston Reed Sheppard en el encuentro del sábado 28 de febrerodel 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
El base del Heat de Miami Davion Mitchell salta hacia la canasta frente al base de los Rockets de Houston Reed Sheppard en el encuentro del sábado 28 de febrerodel 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Tyler Herro anotó 18, el mexico-estadounidense Jaime Jaquez Jr. sumó 14 y Kel’el Ware firmó un partido de 13 tantos y 15 rebotes para el Heat. Andrew Wiggins —quien necesitó ocho puntos de sutura para cerrar una laceración dentro de la boca— aportó 12 unidades para Miami.

Kevin Durant terminó con 32 puntos, ocho asistencias y seis rebotes para los Rockets, que recibieron 20 de Amen Thompson y 14 de Reed Sheppard.

Ambos equipos tuvieron ventajas de dos dígitos al inicio; los Rockets se despegaron rápidamente 14-4, el Heat respondió con una racha de 37-14 para tomar ventaja 41-28. Y luego el juego se estabilizó, con ambos bandos manteniéndose relativamente cerca el resto del camino.

Ninguno de los dos equipos tuvo una ventaja de dos dígitos en la segunda mitad hasta que Larsson encestó un par de tiros libres con 1:52 por jugar para poner el marcador 113-103.

Los Rockets jugaron sin Jabari Smith Jr., marginado por un esguince en el tobillo derecho. Tampoco se espera que juegue en Washington el lunes.

