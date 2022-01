Adamari López, hospitalizada por Covid-19

Embed

“Aún sigo positiva del COVID, pero me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien, estuve 3 días y hoy ya me siento muchísimo mejor… Estoy esperando que dos pruebas seguidas me salgan negativas, todavía no me ha salido ninguna, y a medida que me vaya haciendo las pruebas les voy a dejar saber porque estoy deseosa de regresar al trabajo y de seguir la vida”, continuó.

Ada contó que cree que fue su hija quien la contagió, ya que fue la primera en dar positivo al COVID, sin embargo en menos de dos días ya estaba negativa.

“Alaïta está bien, entendemos que ella fue quien me contagió, que ella lo haya agarrado en alguna de las actividades escolares que hace, o extra curriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas, pero ella salió negativa rapidito… Entonces yo salí positiva“, detalló.

Luego de explicar detalle a detalle cómo fueron sus días, se despidió compartiendo un video que ella misma se hizo en el hospital, desde la cama donde estuvo ingresada y recibiendo el tratamiento que, incluso, le provocó una reacción en su brazo formándosele una bola.