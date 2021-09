Muere de Covid en Cuba Adalberto Alvarez, el Caballero del Son

“A ese pueblo le debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos, porque eso es derecho de cada cual y más allá del pensamiento político está el derecho humano. Por eso, no puedo hacer menos que estar a su lado en momentos tan difíciles”, manifestó en aquel momento el compositor y arreglista, fundador de las exitosas orquestas Son 14, en 1978, y Adalberto Álvarez y su Son, en 1984.