Cubanos esperan por la recuperación del músico Adalberto Álvarez y el actor Enrique Molina, en estado delicado por Coronavirus

A los ruegos por la recuperación del conocido como "Caballero del son" también unieron en redes Laritza Bacallao, Maykel Blanco y Giraldo Piloto.

"Pidamos a Dios Todo Poderoso ayude a este gran ser humano, músico, padre, amigo y hermano, a salir de esta. ¡Eres un luchador incansable, un ídolo de todos los tiempos y un orgullo de la música cubana y del mundo entero!", dijo Bacallao.

"Te mandamos la mayor energía del mundo para que te recuperes pronto", escribió por su parte Blanco.

"Todo el equipo de Klimax pedimos a todo lo que existe en este mundo, a Orula, a los Santos, a los médicos, la pronta recuperación del maestro Adalberto Alvarez y que podamos volverlo a tener en los escenarios y en los medios con esa cubanía que nos ha enseñado durante todos estos años. Bendiciones y mucha salud querido Adalberto", deseó por su parte Piloto.

La hija de Adalberto Álvarez, Dorgeris Álvarez, aseguró en su perfil de Facebook que su padre el domingo se encontraba estable y evolucionando bien, agradeció las muestras de cariño y pidió que siguieran las oraciones por su completa recuperación.

El trovador Pablo Milanés pidió también por Enrique Molina: "¡Fuerza para Adalberto Álvarez y Enrique Molina!, que con su energía por vivir y la atención médica se recuperen muy pronto y se incorporen a sus labores artísticas", escribió en Facebook.

En un audio publicado por su hijo, Pavel Molina Ruiz, Enrique Molina dijo: "Caballero, estoy levantando, poco a poco. Me cogió la mierda esta, qué voy a hacer, pero de esta salgo bien. Usted verá que yo arranco y me salgo de este lío. Yo me voy a cagar en la Covid-19".

Molina Ruiz escribió: "Pido a todos una oración por este gran hombre, de sonrisa y alma única. Fuerzas campeón. Dale, que tú puedes con todo. Búrlate del maldito COVID y acaba con él. Aquí estamos tus hijos y medio mundo que te adora, pidiendo por ti. No estás solo. Sabemos que saldrás de esta. Te amo papi. Te amamos todos".

En otra publicación, anunció que su padre seguía de cuidado con ayuda para respirar.

"Tengo mi teléfono desbordado de amor hacia mi padre y mi familia, por los cuatro costados. No tengo cómo agradecer. Lo mínimo que puedo decirle a todos los que están en primera fila en esta batalla, es Gracias. Mi padre hoy amaneció un poco más tranquilo, pero aún en terapia con su oxígeno puesto. Gracias a todos nuevamente", afirmó.

Por Covid-19 murieron el fin de semana José Luis Estrada Betancourt, periodista del diario oficial Juventud Rebelde a cargo de la sección de Cultura, y la soprano cubana María Dolores Rodríguez Cabrera, directora del Teatro Lírico Rodrigo Prats de Holguín.

Cuba registró al cierre del sábado 9.548 casos positivos al Covid-19 y 63 fallecidos, entre ellos otra embarazada de 20 años.