Acusan en Nueva York de conspiración y apoyo a terroristas al presunto líder del Tren de Aragua

NUEVA YORK (AP) — Un presunto líder de la banda Tren de Aragua, clasificada por Estados Unidos como una organización terrorista, fue acusado en un tribunal federal de Nueva York de conspiración para delinquir y otros delitos, incluyendo el apoyo a terroristas, en crímenes que se extendieron por más de una década, anunciaron las autoridades el jueves.

ARCHIVO – Soldados irrumpen en el centro penitenciario Tocorón, donde se originó la pandilla Tren de Aragua, en Tocorón, Venezuela, el 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)
Héctor Rusthenford Guerrero Flores, un venezolano de 42 años, fue el responsable de la evolución del grupo, que pasó de ser una banda carcelaria venezolana a convertirse en una organización terrorista transnacional, afirmó el fiscal estadounidense Jay Clayton en un comunicado al revelar la apertura de una acusación formal.

Guerrero Flores sigue prófugo, y el Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por su arresto, según el comunicado.

Clayton dijo que la banda es responsable de innumerables actos de violencia, extorsión y tráfico de drogas en América del Norte, América del Sur y Europa. Expresó que los cargos contra Guerrero Flores se suman a los cargos ya presentados en Nueva York contra más de 30 miembros o asociados del Tren de Aragua.

Louis D’Ambrosio, jefe de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), señaló que Guerrero Flores lavó dinero a través de criptomonedas, traficó drogas por toneladas y vendió armas de guerra mientras operaba el Tren de Aragua como un sindicato del crimen multinacional desde la prisión.

“Este caso ejemplifica la amenaza actual: organizaciones criminales que funcionan como terroristas y aterrorizan como insurgentes. La DEA y nuestros socios los están desmantelando pieza por pieza, apuntando a su liderazgo, finanzas, armas y redes”, aseguró.

Douglas Williams, jefe de la oficina del FBI en Houston, señaló que Guerrero Flores llevó “violencia, asesinato y miseria a comunidades y naciones de todo el hemisferio occidental”, cometiendo asesinatos, robos violentos, tráfico sexual y tráfico de armas y narcóticos en Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

