Acusadora de Cosby dice acuerdo proporciona algo de justicia

La abogada de Dickinson, Lisa Bloom, dijo que el caso se resolvió con una suma "épica", aunque los términos del acuerdo mantienen el monto exacto confidencial.

"Janice será completa y justamente compensada por ser tachada de mentirosa", dijo Bloom.

El acuerdo le permite a Dickinson seguir pronunciándose contra Cosby, algo que señaló que planea hacer.

"Hermanas, mi consejo para ustedes es que nunca jamás se den por vencidas, cuenten sus historias y defiendan sus derechos", dijo Dickinson.

También exhortó a los legisladores a que extiendan los plazos existentes para presentar acusaciones de abuso sexual que la obligaron a ella y otras acusadoras de Cosby a demandar en vez al comediante por difamación.

La aseguradora de Cosby American International Group Inc. resolvió el caso en contra de la voluntad del comediante, como lo ha hecho con al menos otras ocho mujeres que presentaron demandas similares.

"El acuerdo de AIG para esta demanda no tiene relevancia alguna sobre el mérito de los argumentos de la señorita Dickinson", dijo el vocero de Cosby, Andrew Wyatt, en un comunicado el jueves. Agregó que el caso de Dickinson es otro ejemplo de "AIG robándole al señor Cosby la oportunidad de limpiar su nombre en un juzgado, donde se supone que la evidencia y la verdad son puestas por encima de los titulares y los chismes".

Cosby ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de Dickinson de difamación, diciendo que esas fueron declaraciones hechas por su exabogado en las que él no tuvo participación.

AIG declinó hacer comentarios a través de un vocero.

El acuerdo, que el vocero de Cosby había confirmado el miércoles, trae una larga lista de litigios relacionados con acusaciones de violencia sexual contra el comediante casi a su fin. Sólo queda pendiente una denuncia en California.

Dickinson fue una de las primeras llamadas "supermodelos" en los 80 y en décadas recientes se convirtió en una asidua de reality shows y programas de competencia, apareciendo en "America's Next Top Model" y "Celebrity Big Brother", entre otros.

Declaró en el juicio penal de Cosby que éste la drogó y la violó en 1982. Fue una de varias acusadoras del comediante a las que se les permitió subir al estrado en el juicio en Pennsylvania donde Cosby fue declarado culpable de drogar y abusar de una mujer con la que había trabajado en su alma mater, la Universidad de Temple, en el 2004.

El comediante de 82 años está cumpliendo una sentencia de tres a 10 años de prisión.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen que son víctimas de violencia sexual a menos que estas se pronuncien públicamente, como Dickinson y otras acusadoras lo han hecho.

La periodista de AP Maryclaire Dale contribuyó a este despacho desde Filadelfia.

Andrew Dalton está en Twitter como https://twitter.com/andyjamesdalton .