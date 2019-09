Acuña, ansioso por su 1er juego inaugural de una campaña

Acuña bateó de 3-3, con un largo jonrón y un doblete frente a Miles Mikolas, quien abrirá el juego inaugural de la campaña por San Luis. Atlanta se impuso 5-0 en el duelo de pretemporada del martes.

Fue el tipo de actuación que los Bravos esperan de Acuña, el Novato del Año 2018 en la Liga Nacional. El propio venezolano tiene esas altas expectativas sobre sí mismo.

Una buena señal fue que Dale Murphy, el legendario expelotero de los Bravos, le pidiera su autógrafo a Acuña. Ello demostraría la estatura que el jardinero de 21 años ha alcanzado después de menos de una temporada completa en las mayores.

“Me he sentido bien desde el día en que comenzamos el campamento, pero con cada juego me he sentido mucho mejor”, expresó Acuña. “Pienso que con estos últimos turnos he mostrado un poco más de paciencia. He tenido buenos turnos, incluso si los resultados no han sido los que quisiéramos, pero las cosas progresan rápido y vemos algunos resultados ahora”.

Acuña bateó para .293 con 26 vuelacercas en 111 duelos del año pasado. Ayudó a que los Bravos se coronaran en el Este de la Nacional luego de cuatro campañas seguidas con foja negativa. Sus tres bambinazos figuran entre los nueve hits que ha pegado en esta pretemporada.

Los Bravos abren la campaña el 28 de marzo en Filadelfia. El año pasado, Acuña no fue convocado a las Grandes Ligas sino hasta el 25 de abril.

“He estado ansioso por el comienzo de la temporada desde que llegamos acá al campamento. Me he sentido listo y he querido que esto pase”, indicó. “No controlo cuándo empieza la temporada. Lo que puedo controlar es cómo hago mi trabajo”.

Acuña fue primer bate 66 veces como novato. Al comienzo de la pretemporada, sugirió que ese turno es su predilecto.

Sin embargo, ha sido cuarto en el orden durante buena parte de los compromisos de pretemporada, incluido el del martes, después de su compatriota Ender Inciarte, Josh Donaldson y Freeman.

“La mentalidad que tengo es la misma para mí, ver la pelota y batearla”, dijo. “Mientras esté en la alineación estaré feliz. Esas decisiones no son mías”.

Acuña considera que estará en la alineación de Atlanta por un tiempo.

“Tiene un cúmulo impresionante de habilidades”, destacó el coach de los Bravos, Walt Weiss. “Su combinación de poder y velocidad es de elite. Él no es sólo un bateador con poder. Creo que va a ser un bateador realmente bueno durante toda su carrera. Y cuando se afina, es divertido verlo”.