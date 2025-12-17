Actores sudcoreanos buscan el sueño de Hollywood

Amy Baik, una actriz surcoreana interpreta una escena para un video de prueba en inglés que planea enviar a los directores de casting de Hollywood en Seúl, el domingo 9 de noviembre de 2025. (Foto AP/Juwon Park) AP

Pero después de que terminó la filmación, se sorprendió al enterarse de que tanto el director como el anunciante habían cortado sus escenas, no por su actuación, sino porque le faltaba una característica facial valorada en los estándares de belleza surcoreanos.

"La razón fue que no tengo párpados dobles", dijo Baik, de 26 años.

"Después de recibir ese comentario, comencé a reconsiderar qué tipo de apariencia quiere Corea", expresó, añadiendo que "me hizo preguntarme cómo puedo sobrevivir como actriz en Corea del Sur".

Esa experiencia la empujó hacia un mercado diferente. El éxito global de "Parasite" ("Parasitos"), "Minari" y "Squid Game" ("El juego del calamar") ha abierto puertas para los artistas surcoreanos en Hollywood y ha generado una industria de consultores que ayudan a los actores a navegar el casting estadounidense.

"Hollywood es el sueño (...) el pináculo máximo de los reconocimientos en actuación", afirmó Julia Kim, una directora de casting coreano-estadounidense que trabajó en la película "Minari" y la serie "Butterfly" de Amazon Prime y "KPop Demon Hunters" ("“Las guerreras K-pop”).

Mientras que estrellas establecidas como Park Hae-soo y Lee Byung-hun tienen representación tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos, la mayoría de los actores coreanos aspirantes carecen de tales conexiones. Esa brecha es la que agencias de talento como Upstage Entertainment, con sede en Los Ángeles, están tratando de cerrar.

Alison Dumbell, cofundadora de Upstage con experiencia en Bollywood y Los Ángeles, dijo que ha notado más demandas de "personajes que son específicamente coreanos" que de "asiáticos del este" genéricos por parte de los productores occidentales. Atribuye ese cambio en parte a la popularidad global del entretenimiento surcoreano.

Aun así, los estereotipos persisten. "El que me irrita es el programador tecnológico nerd", comentó Dumbell. "A veces ni siquiera presento a mi actor para eso porque sé que son mucho más matizados como actores".

Múltiples desafíos

Para la mayoría de los actores surcoreanos sin conexiones o conocimientos, Hollywood sigue siendo un territorio inexplorado.

Kim, quien generalmente elige estrellas de alto perfil y trabaja con directores de casting locales para coproducciones, también encuentra actores a través de las redes sociales. "Usualmente, hago una convocatoria abierta en mi Instagram", dijo.

Pero para los actores sin el respaldo de una agencia importante, los contactos adecuados son difíciles de encontrar. Las industrias estadounidense y coreana operan de manera diferente, y la información de casting en Estados Unidos rara vez llega a quienes están fuera de las redes establecidas.

Kim dijo que el talento surcoreano enfrenta una curva de aprendizaje pronunciada. "Recibía preguntas: ¿debería cambiar mi nombre coreano por uno occidental? ¿Pago para conseguir un agente? ¿Puedo mirar a la cámara cuando estoy haciendo una audición?", comentó. Incluso la consistencia del nombre es un problema: Kim recordó a un artista de K-pop convertido en actor cuyo nombre aparecía de cinco maneras diferentes en línea.

Los estándares técnicos también difieren. La actriz Misun Youm señaló que las cintas de audición estadounidenses requieren fondos blancos limpios, mientras que "en Corea, no importa".

Las fotos de perfil también divergen: los perfiles surcoreanos presentan imágenes tipo modelo, mientras que las fotos de perfil estadounidenses coinciden con tipos de personajes.

"En Corea, tomas fotos de perfil como un modelo de revista de moda", dijo el veterano actor Shin Ju-hwan, quien se hace llamar Julian Shin. Interpretó a un soldado enmascarado en la segunda y tercera temporadas de "Squid Game" y protagoniza la tercera temporada de "Taxi Driver".

Shin encontró Upstage por casualidad: su esposa, una productora, los descubrió en LinkedIn.

Su sueño de Hollywood fue motivado en parte por colegas de su antigua agencia: Han Yeri en "Minari" y Jung Ho-yeon en "Squid Game".

"Aunque no era un personaje principal, solo era un 'soldado', las personas que vieron incluso esa breve aparición comenzaron a dejar comentarios en mi Instagram", dijo Shin. "El impacto de ese programa fue realmente incomparable".

Idioma y acentos

Shin adoptó un enfoque intensivo para el inglés, transcribió más de 30.000 palabras y expresiones en inglés de internet, luego usó IA para verificar si alguna frase estaba desactualizada. "Los modismos son realmente divertidos", comentó. “'Break a leg' (rómpete una pierna) o 'hold your horses' (calma) — aprender eso te hace sentir más cerca de ser nativo".

La cuestión del acento es importante.

Devin Overman, otro cofundador de Upstage que entrena para los díalogos en inglés, dijo que "es perfectamente aceptable, incluso preferible, tener un acento porque el acento es parte de quién eres".

Ella se enfoca en la entonación. "Cuando los hablantes nativos de coreano intentan leer líneas en inglés, suena como si estuvieran leyendo. Eso es lo más difícil de romper", dijo.

Pero los consultores no están presionando a los actores para que borren su identidad. Shin recordó que Dumbell le aconsejó no sonar demasiado "americano". "Dijo que la gente preferiría mi pronunciación genuina", comentó.

Factores de impulso

Para Shin, el cambio se produjo cuando las oportunidades en Corea del Sur se contrajeron.

"Desde hace tres años, me di cuenta de que esta industria se estaba volviendo más difícil", dijo. "Dado que el mercado coreano estaba luchando, pensé que debería ampliar mis horizontes hacia mercados internacionales".

La discriminación por edad también está llevando a algunos actores al extranjero. Youm, de 29 años, dijo que en Corea del Sur "30 no se considera joven".

"Hay algunas limitaciones cuando se trata de encontrar una agencia o hacer audición para un papel", comentó.

Shin, en sus 40, tuvo la oportunidad de hacer la prueba para un personaje de veintitantos años para una producción internacional. "En las cintas de audición coreanas, usualmente dices tu edad", señaló. "En Estados Unidos (...) no lo hacen".

Los actores ven un cambio

Baik, quien consiguió un papel menor en la comedia romántica adolescente de Netflix "XO, Kitty", ahora ve sus rasgos como activos en el extranjero.

Después de recibir comentarios de directores de casting estadounidenses, dijo que aprendió "que podría hacer papeles de acción y liberarme de la imagen 'linda'".

También encontró que trabajar con un equipo internacional fue una experiencia reveladora y llegó a apreciar aspectos de la cultura laboral estadounidense. "En Corea, las horas extras eran rutina. En el mercado estadounidense, fichas al entrar y salir como un trabajador de oficina", comentó. "Era más eficiente".

Dijo que su viaje continuo a Hollywood le ha enseñado a confiar en sí misma.

"Al principio, todos decían que sería imposible (...) 'Solo los actores coreanos famosos pueden hacer esto'", recordó. "Pero después de verme volar al extranjero y hacer que todo sucediera con mis propias manos... Puedo decir con certeza por mi experiencia que Hollywood está listo para abrir sus puertas a cualquiera".

Shin, quien espera interpretar a un villano en producciones estadounidenses, ve un cambio.

"Hubo un tiempo en que parecía que tenías que pronunciar las R y actuar como un estadounidense... Pero ahora parece que puedes ser tú mismo, ser coreano si eres coreano", dijo Shin. "Los estereotipos están desmoronándose gradualmente".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP