Activistas exigen acción tras abusos racistas a 4 jugadores de la Premier en fin de semana "atroz"

Hannibal Mejbri, mediocampista de Burnley, y Wesley Fofana, defensor de Chelsea, compartieron imágenes de mensajes racistas que les enviaron de forma privada por Instagram tras el partido de sus equipos en Stamford Bridge el sábado, que terminó 1-1.

Tolu Arokodare, delantero de Wolverhampton, mostró mensajes con agravios racistas que recibió en Instagram después de la derrota 1-0 en Crystal Palace el domingo, partido en el cual le atajaron un penal.

Sunderland informó que su extremo Romaine Mundle también fue sometido a un “vil abuso racista en línea” tras su ingreso como suplente en la derrota 3-1 en casa ante Fulham.

Kick It Out, una organización benéfica británica contra la discriminación, reiteró sus llamados a que las plataformas hagan más para abordar el problema.

“Este ha sido un fin de semana espantoso después de que cuatro jugadores denunciaran el abuso racista que han recibido en redes sociales. Pero el triste hecho es que sabemos que ocurre con regularidad”, dijo la organización.

“La señal de ellos es fuerte y clara: deben tomarse medidas. No se puede esperar que los jugadores toleren este comportamiento, y tampoco nadie más”, añadió.

La Unidad de Policía del Fútbol del Reino Unido (UKFPU) informó que recibió el lunes cuatro reportes separados de abuso contra jugadores de la máxima categoría durante los últimos tres días.

“No hay absolutamente cabida alguna para el abuso racial, ya sea en línea o en persona, y cualquiera que crea que puede esconderse detrás de su teclado debería pensarlo de nuevo”, señaló el jefe de policía Mark Roberts, quien encabeza la unidad.

“La UKFPU condena este comportamiento aberrante y nos aseguraremos de que, a través de nuestro equipo dedicado de agentes, hagamos todo lo posible para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó.

La Liga Premier también condenó el abuso contra los jugadores.

"Hay consecuencias graves para cualquiera que sea hallado culpable de discriminación y ofreceremos todo nuestro apoyo en sus investigaciones. El fútbol es para todos: no hay lugar para el racismo”, afirmó.

El periódico Sunderland Echo informó que Mundle, de 22 años, eliminó su cuenta de Instagram.

Los incidentes ocurrieron días después de que la UEFA iniciara una investigación sobre la denuncia de Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, de que fue objeto de abuso racista en el campo por parte de Gianluca Prestianni, atacante argentino de Benfica, durante un partido de la Liga de Campeones en Lisboa.

