Activistas de DDHH exigen información de lugar de detención de cientos de personas en Venezuela

María Saldivia, quien cree que dos de sus hijos y una nieta han sido detenidos por motivos políticos, hace un gesto frente al centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, Venezuela, el martes 20 de enero de 2026, donde espera obtener información sobre ellos. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

“Venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención u (otra) forma de detención que puede constituir desaparición forzada”, dijo Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, durante una protesta pacífica frente a la sede del Ministerio Público en Caracas.

El comité es una organización que reclama la excarcelación en Venezuela de detenidos en las protestas que siguieron a las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024, en la que fue declarado ganador el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

Tras entregar a la fiscalía un documento en el que exigen un informe oficial, Casanova refirió que los cuerpos de seguridad, las autoridades judiciales, entre otros organismos relacionados, rara vez confirman oportunamente a sus familiares y abogados el lugar donde se encuentran los detenidos.

La petición se produce a casi dos demanas después de que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de venezolanos y extranjeros como un gesto para consolidar la paz y la convivencia en el país y después del audaz ataque militar de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero en que capturó a Maduro y su esposa.

El proceso de excarcelación enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles que alegan falta de celeridad e información por parte de las autoridades.

Según la organización civil Foro Penal, que monitorea la situación de los presos en Venezuela, hasta la noche del lunes 151 personas habían sido excarceladas, mientras 777 permanecen detenidas.

La presidenta encargada ha negado que el gobierno haya incumplido el anuncio realizado por su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El miércoles pasado, indicó que “podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días”, y las liberaciones continuarían.

Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Las autoridades no han dado a conocer el nombre ni el número de presos que tienen pensado liberar, lo que ha dejado a grupos defensores de los derechos humanos en busca de pistas e información, provocando una angustiosa espera de sus familiares, muchos de ellos a las puertas de las cárceles.

FUENTE: AP