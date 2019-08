Activista latina lanza campaña para Senado federal por Texas

Su trabajo tiene que ver con lo que el atacante confeso de El Paso parecía temer más: el aumento de la población latina y una posible transformación de Texas en un bastión demócrata. Según las autoridades, el sospechoso Patrick Crusius manifestó esto en una diatriba racista que publicó en las redes sociales antes de perpetrar la masacre del 3 de agosto.

La policía de El Paso dijo que Crusius confesó ser el autor del tiroteo que dejó 22 muertos y les dijo que su objetivo eran los mexicanos.

"Estoy consciente del simbolismo que mi raza y candidatura representan en este momento en la historia de nuestro estado y país", dijo Tzintzún el lunes durante una entrevista con The Associated Press. "Creo que la mayoría de los texanos notan que nuestra diversidad es nuestra fortaleza, que no hay nada que temer".

Tzintzún, quien dijo que su madre es de México y su padre de Ohio, estuvo sopesando postularse al Senado desde semanas antes del ataque. La contienda no ha incluido un candidato latino considerado capaz de ser un rival serio en Texas y está comenzando con la ayuda de altos estrategas de la campaña para el Senado del demócrata Beto O'Rourke, que perdió por poco el año pasado.

El panorama de las primarias se ha mantenido estable en Texas luego que O'Rourke, exrepresentante de El Paso, se negó al pedido de demócratas de postularse de nuevo al Senado. La veterana de la Fuerza Aérea MJ Hegar, quien el año pasado perdió por poco una contienda por un puesto a la cámara baja en Texas, encabeza la recaudación de fondos con más de un millón de dólares hasta ahora.

El senador estatal Royce West, uno de los legisladores demócratas con más tiempo de servicio público en Texas, y la concejal de la ciudad de Houston Amanda Edwards, también se postularon en las últimas semanas.

En un comunicado, la campaña de Cornyn calificó a Tzintzún, quien nunca ha sido electa a un puesto público, de "progresista de hueso colorado".

O'Rourke interrumpió la semana pasada su gira de campaña para regresar a su estado y reunirse con víctimas de la masacre en Walmart, a la vez que dijo que la retórica antiinmigrante del presidente Donald Trump fomenta el odio. Trump y la Casa Blanca han disputado vehementemente la idea de que él es responsable de la división en el país.

Tzintzún dijo que apoya la revisión universal de antecedentes para la compra de armas y la prohibición de venta de armas de asalto y cargadores alta capacidad. La activista alude a la masacre de El Paso en el video con el que lanzó su campaña sin mencionar el ataque explícitamente, condenando a los líderes que _según dijo_ usan a los inmigrantes como chivos expiatorios, y a la retórica que "permite que la gente considere nuestras vidas menos humanas".

"Ese tipo de odio, ese tipo de veneno, ese tipo de ataques, permiten que la gente sienta que nos pueden atacar en las calles", señaló.